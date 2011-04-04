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500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня. На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам. Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем. Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же. Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота. Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты. Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике . Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии: 1) Утечка из бегемота. 2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля. 3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю. Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.
500 написав:Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи
ЭЦП у вас на токене ?
Как раз сегодня оплатил - Оплата за засіб Sekure Token-337K по рах.... від 30.09 965 грн
менял в начале года токен (точнее новый ключ прописывали) в ощаде. Минут 10 мучались, весте с удаленной поддержкой, а потом вопрос (меня убил), а вы пин код 123456 не меняли случайно? Я - конечно, а как его можно было оставить? Там круглые глаза и - так у нас еще никто не менял... Мы сбросим, а вы потом поменяйте опять. А вы говорите токен внешний, пароли, утечки...
clientage написав:шо под 0-ю декларашку они ж тож этот тоннаж и посчитают
Квесторе_поверніться написав:Готові 5% від заробленого тяжкою працею їм віддати?
та нее, ну как это? у меня ж бумажков на 10 моих теперешних активов (в уе), хай еще пересчитывают и доплачивают инфляционных Я так понимаю, шо депутаты примут, шо активы прошлых периодов от 100Куе+хавира/дом+машина налогом не облагаются. Они б еще и яхту сюда втулили, ну думаю не получится
а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали. Это им можно десятки миллионов задекларировать и ни копейки налога не заплатить, а обычным людям - насчитают все до копейки при необходимости. И кстати на ваших квитанциях от 1998 года хоть что-то можно разглядеть и прочитать?, так как на некоторых чеках уже через пару месяцев хрен что разберешь
то чеки на термобумаге не рассмотреть, нсли хранить не правильно, а квитанции печатались принтером, так что почти как новые.
IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.
Одних посварили іншу нагородили)) "На початку засідання Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин та Голова Національного банку Кирило Шевченко, за дорученням Верховної Ради України, вручили Ричаківській Вірі Іванівні Почесну грамоту Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом та вагомий внесок у розвиток банківської системи нашої держави."
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Эт уже им толсто намекают, шо пора валить, шо Зешники сами курс будут дальше рисовать
Димона жалко
"Обидва рішення є незаконними, у Ради НБУ немає ніяких повноважень - виносити догану. Це адміністративні відносини, а вони (Сологуб і Рожкова - ред.) не є їх підлеглими", - вважає джерело.
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