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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1056105710581059
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України


НАРЕШТІ! бандиткам - тюрми!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:26

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України


НАРЕШТІ! бандиткам - тюрми!

втече
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:26

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України


НАРЕШТІ! бандиткам - тюрми!

Катерині - Героя України за захист Неньки від вуйця Бєні.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:33

Выговор и недоверие к Рожковой и Сологубу - главная новость дня для финансового рынка. Многие называют ее прогнозируемой, и с утра в банковских кругах ходили слухи о том, что первый зампред НБУ Рожкова поплатилась за нелестные высказывания о работе Нацбанка в интервью Kyiv Post, а Сологуб - за интервью агентству "Интерфакс-Украина", в котором сказал, что "доверие МВФ нужно завоевывать".

"Дело не только в конкретно этих словах, а в изысканиях, которые проводились после них. В Офисе президента подняли весь инсайд и выяснили, что Рожкова и Сологуб работают на два фронта и говорят разные вещи: в ОП докладывали, что ситуация под контролем, и уверяли, что поддерживают политику правления и сдерживают иностранцев от продаж ОВГЗ, а на стороне (тем же иностранцам и СМИ) сливали негатив: говорили противоположные вещи и даже делали другие отчеты/выводы. Все вышло наружу, и Офис президента дал отмашку на слив последних соратников Гонтаревой, которых изначально думали оставить на какое-то время как доказательство сохранения независимости Нацбанка для МВФ и запада в целом", - рассказал "Стране" председатель правления Нацбанка.

Не секрет, что новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко и председатель Совета Богдан Данилишин изначально настаивали на полной смене правления НБУ. Однако против этого выступал Офис президента. Члены правления Нацбанка и директора ключевых департаментов уходили в отставку по собственному желанию или после окончания контракта: зампред Олег Чурий (его сменил Юрий Гелетий), зампред Сергей Холод (чьим преемником стал Алексей Шабан) и зампред Роман Борисенко (теперь его место занимает Ярослав Матузка).

"Теперь же Данилишин и Шевченко получили карт-бланш и создали неприятный прецедент: впервые за всю историю Нацбанка членам правления регулятора публично объявили выговор и выразили недоверие. Такого еще не было. Совет НБУ подложил соломинку председателю, и Шевченко может уволить Катерину Рожкову и Дмитрия Сологуба на основании утраты безупречной репутации - такая возможность предусмотрена законом о Нацбанке", - отметил заместитель председателя правления крупного банка.

По финансовому рынку сегодня целый день активно разносился слух о том, что Кирилл Шевченко своим приказом отправит в отставку Рожкову и Сологуба. Причем, говорят, что это может произойти уже завтра-послезавтра. Правдивость этой версии можно будет очень быстро проверить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:54

  Alex2 написав:а 300 тыс грн необлахаемых не желаете ? там даже до полумиллиона в их разговорах и существующих законопроектах не дотягивали

всё гораздо грустнее.
насколько помню, последние летние "утечки" были про необлагаемую сумму всех активов без подтверждающих происхождение доков - в эквиваленте то ли аж €3К , то ли аж €5К на нос - и всё !
отака х...
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