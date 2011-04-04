НАРЕШТІ! бандиткам - тюрми!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:18
Re: Байки про банки і не тільки....
НАРЕШТІ! бандиткам - тюрми!
+50грн !
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:26
втече
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:33
Выговор и недоверие к Рожковой и Сологубу - главная новость дня для финансового рынка. Многие называют ее прогнозируемой, и с утра в банковских кругах ходили слухи о том, что первый зампред НБУ Рожкова поплатилась за нелестные высказывания о работе Нацбанка в интервью Kyiv Post, а Сологуб - за интервью агентству "Интерфакс-Украина", в котором сказал, что "доверие МВФ нужно завоевывать".
"Дело не только в конкретно этих словах, а в изысканиях, которые проводились после них. В Офисе президента подняли весь инсайд и выяснили, что Рожкова и Сологуб работают на два фронта и говорят разные вещи: в ОП докладывали, что ситуация под контролем, и уверяли, что поддерживают политику правления и сдерживают иностранцев от продаж ОВГЗ, а на стороне (тем же иностранцам и СМИ) сливали негатив: говорили противоположные вещи и даже делали другие отчеты/выводы. Все вышло наружу, и Офис президента дал отмашку на слив последних соратников Гонтаревой, которых изначально думали оставить на какое-то время как доказательство сохранения независимости Нацбанка для МВФ и запада в целом", - рассказал "Стране" председатель правления Нацбанка.
Не секрет, что новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко и председатель Совета Богдан Данилишин изначально настаивали на полной смене правления НБУ. Однако против этого выступал Офис президента. Члены правления Нацбанка и директора ключевых департаментов уходили в отставку по собственному желанию или после окончания контракта: зампред Олег Чурий (его сменил Юрий Гелетий), зампред Сергей Холод (чьим преемником стал Алексей Шабан) и зампред Роман Борисенко (теперь его место занимает Ярослав Матузка).
"Теперь же Данилишин и Шевченко получили карт-бланш и создали неприятный прецедент: впервые за всю историю Нацбанка членам правления регулятора публично объявили выговор и выразили недоверие. Такого еще не было. Совет НБУ подложил соломинку председателю, и Шевченко может уволить Катерину Рожкову и Дмитрия Сологуба на основании утраты безупречной репутации - такая возможность предусмотрена законом о Нацбанке", - отметил заместитель председателя правления крупного банка.
По финансовому рынку сегодня целый день активно разносился слух о том, что Кирилл Шевченко своим приказом отправит в отставку Рожкову и Сологуба. Причем, говорят, что это может произойти уже завтра-послезавтра. Правдивость этой версии можно будет очень быстро проверить.
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:54
всё гораздо грустнее.
насколько помню, последние летние "утечки" были про необлагаемую сумму всех активов без подтверждающих происхождение доков - в эквиваленте то ли аж €3К , то ли аж €5К на нос - и всё !
отака х...
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:06
Ох і втече в Лондон!
Але шанси що зелені загнуться до того часу теж великі.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 00:10
IMPRINTER, а шо там Київ пост Катерина казала?
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Додано: Вів 06 жов, 2020 01:13
IMPRINTER
Але ж вказати, що цитуєте помийну яму, то вже соромно перед товариством, правда?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:19
та тут до бабки гадати не ходи!
вже на накредені прикупила хатинку в Льондоні біля баб Лєри?
+50грн !
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Додано: Вів 06 жов, 2020 11:18
Говорят в Англии финмониторинг жестче, чем у нас )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:33
А де Катерині і Дмитру імяреки висловлюють підтримку?
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