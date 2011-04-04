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Тут синтез 80-х і 90-х ХХ ст. Якщо є обґрунтовані претензії до Каті і Діми, то нехай навіть із залученням компетентних (?) високоплачуваних органів їх і вирішували би, а то догана, погрози. Іде довитіснення "поперєдніків" по цікавим позиціям.
Віталій Сич Головний редактор медіадому НВ: Те, що відбувається останнім часом навколо НБУ навряд чи зміцнить імідж Нацбанку як незалежного регулятора в очах МВФ Перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб отримали догани з невиразним канцелярським формулюванням. Суть його коротко можна описати як за незгоду з лінією партії. Вніс постанову про догану член наглядової ради НБУ Віталій Шапран. При цьому він підтвердив, що догана має виховний характер і взагалі в 90-ті за таку поведінку (як у Рожкової та Сологуба) у «під'їзді свого будинку зустріли б» — прозорий натяк на колишнього голову НБУ Вадима Гетьмана, якого вбили в ліфті свого будинку. Ну, по-перше, догана та натяк на можливість прострілу голови керівництву НБУ за проведення незалежної політики навряд чи зміцнить імідж НБУ як незалежного регулятора в очах МВФ. І відповідно, навряд чи підвищить шанси на продовження співпраці. Тобто якщо МВФ утримається від продовження співпраці, а фінансові інвестори одразу ж вийдуть з українських цінних паперів і раптом як наслідок впаде гривня, частину оплесків має отримати і пан Шапран. По-друге, мене дивує, що немає заяв, що засуджують Шапрана — ані від Офісу президента, ані від інших представників виконавчої влади. Тобто нагадування про вбивства фахівців з точкою зору стають новою нормальністю. Згоден, на цьому тлі догана навіть з невиразним формулюванням перетворюється на вінець толерантності та цивілізованості. Так би мовити, розширив змістовий контекст. https://nv.ua/ukr/opinion/rozhkova-solo ... 16318.html