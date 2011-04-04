Ось за шо догана.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:57
Ось за шо догана.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:19
Re: Байки про банки і не тільки....
коллеги по каким картам сейчас начисляются повышенные % на остаток (от 8%) кроме укргаз и форвард?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44
СоСо - Вана карта, Акорд - найкраща карта по 8 прОцентів грязними.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:43
vitaliian + ВИЛЬНИЙ от ПУМБа , поки е стежка с УНИ ПРИМАТА.
Тобто, все що можна зекономити , то все рахуеться як заробиток.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 07 жов, 2020 06:53
Тут синтез 80-х і 90-х ХХ ст. Якщо є обґрунтовані претензії до Каті і Діми, то нехай навіть із залученням компетентних (?) високоплачуваних органів їх і вирішували би, а то догана, погрози. Іде довитіснення "поперєдніків" по цікавим позиціям.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 07 жов, 2020 07:48
мышление человека, который умеет только воровать, но не умеет зарабатывать - поэтому не представляет, как может быть по-другому...
Додано: Сер 07 жов, 2020 07:52
может все намного проще - людям намекают, что надо на выход, люди обоснованно уперлись.
стандартная процедура увольнения неугодных сотрудников
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:08
та тут до бабки гадати не ходи!
вже на накредені прикупила хатинку в Льондоні біля баб Лєри? [/quote]
мышление человека, который умеет только воровать, но не умеет зарабатывать - поэтому не представляет, как может быть по-другому...[/quote]
стандартне мислення публіки, яка хаває що їх кажуть із телевізора...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 жов, 2020 08:52
Не хочуть траншу МВФ і хочуть курс ше опустити.
Це ніж в спину преЗЕдента.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 07 жов, 2020 09:07, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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