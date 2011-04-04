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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1058105910601061>
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:57

  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER, а шо там Київ пост Катерина казала?

Ось за шо догана.
https://www.kyivpost.com/business/uncer ... reloaded=1
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:19

Re: Байки про банки і не тільки....

коллеги по каким картам сейчас начисляются повышенные % на остаток (от 8%) кроме укргаз и форвард?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:44

  vitaliian написав:коллеги по каким картам сейчас начисляются повышенные % на остаток (от 8%) кроме укргаз и форвард?

СоСо - Вана карта, Акорд - найкраща карта по 8 прОцентів грязними.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:43

vitaliian + ВИЛЬНИЙ от ПУМБа , поки е стежка с УНИ ПРИМАТА.
Тобто, все що можна зекономити , то все рахуеться як заробиток.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:ВИЛЬНИЙ от ПУМБа
Уже 6% по новым, 7% только по открытым ранее
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 06:53

  Квесторе_поверніться написав:Ось за шо догана.
https://www.kyivpost.com/business/uncer ... reloaded=1


Тут синтез 80-х і 90-х ХХ ст. Якщо є обґрунтовані претензії до Каті і Діми, то нехай навіть із залученням компетентних (?) високоплачуваних органів їх і вирішували би, а то догана, погрози. Іде довитіснення "поперєдніків" по цікавим позиціям.
Віталій Сич
Головний редактор медіадому НВ:
Те, що відбувається останнім часом навколо НБУ навряд чи зміцнить імідж Нацбанку як незалежного регулятора в очах МВФ
Перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб отримали догани з невиразним канцелярським формулюванням.
Суть його коротко можна описати як за незгоду з лінією партії.
Вніс постанову про догану член наглядової ради НБУ Віталій Шапран. При цьому він підтвердив, що догана має виховний характер і взагалі в 90-ті за таку поведінку (як у Рожкової та Сологуба) у «під'їзді свого будинку зустріли б» — прозорий натяк на колишнього голову НБУ Вадима Гетьмана, якого вбили в ліфті свого будинку.
Ну, по-перше, догана та натяк на можливість прострілу голови керівництву НБУ за проведення незалежної політики навряд чи зміцнить імідж НБУ як незалежного регулятора в очах МВФ. І відповідно, навряд чи підвищить шанси на продовження співпраці.
Тобто якщо МВФ утримається від продовження співпраці, а фінансові інвестори одразу ж вийдуть з українських цінних паперів і раптом як наслідок впаде гривня, частину оплесків має отримати і пан Шапран.
По-друге, мене дивує, що немає заяв, що засуджують Шапрана — ані від Офісу президента, ані від інших представників виконавчої влади.
Тобто нагадування про вбивства фахівців з точкою зору стають новою нормальністю.
Згоден, на цьому тлі догана навіть з невиразним формулюванням перетворюється на вінець толерантності та цивілізованості.
Так би мовити, розширив змістовий контекст. https://nv.ua/ukr/opinion/rozhkova-solo ... 16318.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 07:48

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:
  greenozon написав:НАРЕШТІ! бандиткам - тюрми!

втече


та тут до бабки гадати не ходи!
вже на накредені прикупила хатинку в Льондоні біля баб Лєри? :mrgreen:


мышление человека, который умеет только воровать, но не умеет зарабатывать - поэтому не представляет, как может быть по-другому...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 07:52

  IMPRINTER написав:Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-rozglyanula-pitannya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-nbu-nizku-organizatsiynih-ta-kadrovih-pitan


может все намного проще - людям намекают, что надо на выход, люди обоснованно уперлись.
стандартная процедура увольнения неугодных сотрудников :(
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:08

та тут до бабки гадати не ходи!
вже на накредені прикупила хатинку в Льондоні біля баб Лєри? :mrgreen:[/quote]

мышление человека, который умеет только воровать, но не умеет зарабатывать - поэтому не представляет, как может быть по-другому...[/quote]
стандартне мислення публіки, яка хаває що їх кажуть із телевізора...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:52

Не хочуть траншу МВФ і хочуть курс ше опустити.
Це ніж в спину преЗЕдента.

https://kurs.com.ua/novost/222925-konflikt-v-nbu-riski-dlja-grivni-i-kredita-mvf
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 07 жов, 2020 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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