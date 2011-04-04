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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1058105910601061
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:06

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:Катерина і Дмитро не дають грандбанкіру Шеві свої схеми в НБУ запустити.
Тому і гноблять їх.


Только большое материальное вознаграждение может заставить ходить людей на работу, где начальство на тебя волком смотрит, если конечно нет склонности к мазохизму.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:09

  freeze написав:
Квесторе_поверніться написав:Катерина і Дмитро не дають грандбанкіру Шеві свої схеми в НБУ запустити.
Тому і гноблять їх.


Только большое материальное вознаграждение может заставить ходить людей на работу, где начальство на тебя волком смотрит, если конечно нет склонности к мазохизму.

А яка зараз зарплата в Дмитра та Катерини?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:14

  Квесторе_поверніться написав:А яка зараз зарплата в Дмитра та Катерини?

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:53

В Катерини не 330....а всього 316 :wink:
https://declarations.com.ua/declaration ... 16cc70d589
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:57

  Квесторе_поверніться написав:В Катерини не 330....а всього 316 :wink:
https://declarations.com.ua/declaration ... 16cc70d589

И разве это много?
Как на них прожить семье?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:05

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Катерини не 330....а всього 316 :wink:
https://declarations.com.ua/declaration ... 16cc70d589

И разве это много?
Как на них прожить семье?

Та от якось перебиваються.
ПреЗедент має свого смотрящего в НБУ шоб Шева там не схемив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:15

Ось так Фонд працює в Бацьки
https://infobank.by/infolineview/xvatit-li-deneg-u-agentstva-po-garantirovannomu-vozmeshheniyu-vkladov-esli-lyazhet-bank-ili-neskoljko-bankov/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:39

Список банок шо тут були задіяні в студію
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/7/7269082/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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