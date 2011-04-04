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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:06
Квесторе_поверніться написав:Катерина і Дмитро не дають грандбанкіру Шеві свої схеми в НБУ запустити.
Тому і гноблять їх.
Только большое материальное вознаграждение может заставить ходить людей на работу, где начальство на тебя волком смотрит, если конечно нет склонности к мазохизму.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Сер 07 жов, 2020 09:09
freeze написав:
Квесторе_поверніться написав:Катерина і Дмитро не дають грандбанкіру Шеві свої схеми в НБУ запустити.
Тому і гноблять їх.
Только большое материальное вознаграждение может заставить ходить людей на работу, где начальство на тебя волком смотрит, если конечно нет склонности к мазохизму.
А яка зараз зарплата в Дмитра та Катерини?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:53
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:57
И разве это много?
Как на них прожить семье?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:05
Мизантрóп написав:
И разве это много?
Как на них прожить семье?
Та от якось перебиваються.
ПреЗедент має свого смотрящего в НБУ шоб Шева там не схемив?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:15
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:39
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