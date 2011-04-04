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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:17
Дорога банок до Європи...
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Интересно будет ли у нас хотя бы на опциональной основе делаться PSD2 и миграция счетов между банками?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 08 жов, 2020 00:03
Re: Байки про банки і не тільки....
+50грн !
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