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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:17
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:36
Интересно будет ли у нас хотя бы на опциональной основе делаться PSD2 и миграция счетов между банками?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:38
500 написав:
Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике
.
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
История получила продолжение.
Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.
Этот обезличенный номер привязан только к онлайн банкингу бегемота, стоит в кнопочном телефоне и нигде более не светился т.к. покупался строго для этих целей.
Чет много совпадений.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:40
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Валюта поза банківською системою не є легалізованою...про це теж слід памятати.
Мало шо влада придумає.
Я все квиташки по валютобмену и снятию храню с 1998г, хай раХує
Все, что старше года, можете выбросить, а все, что в рамках года, придется подтверждать доходами.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:43
500 написав:
Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.
Это новые "волчонки с вол-стрит". На просьбу "говорить по делу" - могут и послать.
Номеров в у них много, как вариант ещё 089 437 00 68. Обзвон массовый. Скорее всего с "первой частью" не связано
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 08 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:43
ol_zy написав: 500 написав:
Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике
.
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.
Пароль был сложным. Я немного в теме. Буквы, цифры неповторяющиеся, чредование. Случайно его подать именно на мой адрес вероятность нулевая.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:51
Вкладчик1234 написав: 500 написав:
Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.
Это новые "волчонки с вол-стрит". На просьбу "говорить по делу" - могут и послать.
Номеров в у них много, как вариант ещё 089 437 00 68. Обзвон массовый. Скорее всего с "первой частью" не связано
Мои ФИО с этим номером пересекаются только в бегемоте. Больше нигде и никак. Никаких скидочных карт, онлайн заказов, новых почт и прочего. Т.е. номер чисто целевой и как телефонный никогда не использовался.
В ходе разговора мне показалось, что я услышал фоном, что обо мне они знают больше, чем ФИО.
Получить такие данные напрямую можно либо от бегемота, либо оперативным способом. Вот сомневаюсь, что опера могли слить меня инфоциганам.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 21:56
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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