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Коллеги, происходит какая-то фигня.На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политикеПочта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:1) Утечка из бегемота.2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.