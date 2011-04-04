RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1059106010611062
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:17

Дорога банок до Європи...
http://finbalance.com.ua/news/nbu-oprilyudniv-hrafik-vvedennya-novikh-vimoh-do-likvidnosti-ta-kapitalu-bankiv-do-2024-roku
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34693
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Интересно будет ли у нас хотя бы на опциональной основе делаться PSD2 и миграция счетов между банками?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 06.08.19
Подякував: 366 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:и миграция счетов между банками?

аля MNP в опсосіків? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9750
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:38

  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.


История получила продолжение.
Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.
Этот обезличенный номер привязан только к онлайн банкингу бегемота, стоит в кнопочном телефоне и нигде более не светился т.к. покупался строго для этих целей.
Чет много совпадений.
500
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:40

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Валюта поза банківською системою не є легалізованою...про це теж слід памятати.
Мало шо влада придумає.

Я все квиташки по валютобмену и снятию храню с 1998г, хай раХує


Все, что старше года, можете выбросить, а все, что в рамках года, придется подтверждать доходами.
500
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:43

  500 написав:Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.

Это новые "волчонки с вол-стрит". На просьбу "говорить по делу" - могут и послать.

Номеров в у них много, как вариант ещё 089 437 00 68. Обзвон массовый. Скорее всего с "первой частью" не связано
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 08 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12802
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7226 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:43

  ol_zy написав:
  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.

банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.


Пароль был сложным. Я немного в теме. Буквы, цифры неповторяющиеся, чредование. Случайно его подать именно на мой адрес вероятность нулевая.
500
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:51

  Вкладчик1234 написав:
  500 написав:Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.

Это новые "волчонки с вол-стрит". На просьбу "говорить по делу" - могут и послать.

Номеров в у них много, как вариант ещё 089 437 00 68. Обзвон массовый. Скорее всего с "первой частью" не связано


Мои ФИО с этим номером пересекаются только в бегемоте. Больше нигде и никак. Никаких скидочных карт, онлайн заказов, новых почт и прочего. Т.е. номер чисто целевой и как телефонный никогда не использовался.
В ходе разговора мне показалось, что я услышал фоном, что обо мне они знают больше, чем ФИО.
Получить такие данные напрямую можно либо от бегемота, либо оперативным способом. Вот сомневаюсь, что опера могли слить меня инфоциганам.
500
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 11.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 21:56

500,

читайте:

https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/380894400120
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12802
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7226 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1059106010611062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216831
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.