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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:13
У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:35
500 написав:
У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
о
срочняком купити нову сімку і телефон
кнопочний
бажано нокія
бо далі буде більше
опера знають толк
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greenozon
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