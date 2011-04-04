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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1060106110621063
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:13

  Вкладчик1234 написав:500,

читайте:

https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/380894400120

Вот ещё:
https://www.kaspersky.ru/blog/extortion-spam/21894/

Ещё была статья на хабре как это работает, но сейчас уже наверно не найду

Вот ещё:
https://www.linux.org.ru/forum/security/15377786


У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  500 написав:У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
о

срочняком купити нову сімку і телефон
кнопочний
бажано нокія

бо далі буде більше
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