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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:13
У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
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500
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Додано: Чет 08 жов, 2020 22:35
500 написав:
У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
о
срочняком купити нову сімку і телефон
кнопочний
бажано нокія
бо далі буде більше
опера знають толк
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greenozon
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Додано: Чет 08 жов, 2020 23:41
Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.
З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500, де решта постраждалих?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:34
Завтра на Кабміні буде розглянуто проєкт указу Президента про запровадження в Україні професійного свята: Дня працівника фінансового моніторингу. 28 листопада.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:44
freeze написав:
Дня працівника фінансового моніторингу. 28 листопада.
- ну,.... не чокаясь. (молча выпивает)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:44
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:45
Я так вангую, шо след. предправления НБУ будет Сологуб, а Рожкова у него 1м замом
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:40
clientage написав:
Я так вангую, шо след. предправления НБУ будет Сологуб, а Рожкова у него 1м замом
Дмитро гідний кандидат.
Політично і олігархічно незаангажований.
Раз випадково допустив політичну недалекоглядність шо МВФ ше приглядається до грандШеви банкіфра і не знає шо то за фрукт. Істинна правда, але всі прихвостні як шуліки налетіли і вдарили доганою. От тільки не знаю яким тут макаром КЗпП?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:07
Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на АМКУ.
Зазначається, що за відповідне рішення комітет проголосував на засіданні 8 жовтня.
В обох випадках йдеться про придбання, які забезпечать понад 50% голосів у вищому органі управління.
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