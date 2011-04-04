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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1061106210631064>
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:13

  Вкладчик1234 написав:500,

читайте:

https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/380894400120

Вот ещё:
https://www.kaspersky.ru/blog/extortion-spam/21894/

Ещё была статья на хабре как это работает, но сейчас уже наверно не найду

Вот ещё:
https://www.linux.org.ru/forum/security/15377786


У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
500
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  500 написав:У меня пароль настоящий от ключа был. Он кроме как к ключу нигде не вводился.
о

срочняком купити нову сімку і телефон
кнопочний
бажано нокія

бо далі буде більше
опера знають толк
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:41

Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.

З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500, де решта постраждалих?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Завтра на Кабміні буде розглянуто проєкт указу Президента про запровадження в Україні професійного свята: Дня працівника фінансового моніторингу. 28 листопада.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  freeze написав:Дня працівника фінансового моніторингу. 28 листопада.

- ну,.... не чокаясь. (молча выпивает)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:44

Недогодили...Ше(фу)ві
https://finclub.net/ua/analytics/nedohodyly-iaki-naslidky-matyme-vyslovlennia-nedoviry-rozhkovii-ta-solohubu.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17

МВФ грошей не дасть...в 2020...а там видно буде
https://finance.liga.net/ekonomika/article/skandaly-v-natsbanke-zakryvayut-ukraine-put-k-dengam-mvf-alternativa-pechatnyy-stanok
Шо нам грозить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:45

  Квесторе_поверніться написав:Недогодили...Ше(фу)ві
https://finclub.net/ua/analytics/nedohodyly-iaki-naslidky-matyme-vyslovlennia-nedoviry-rozhkovii-ta-solohubu.html

Я так вангую, шо след. предправления НБУ будет Сологуб, а Рожкова у него 1м замом 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:40

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Недогодили...Ше(фу)ві
https://finclub.net/ua/analytics/nedohodyly-iaki-naslidky-matyme-vyslovlennia-nedoviry-rozhkovii-ta-solohubu.html

Я так вангую, шо след. предправления НБУ будет Сологуб, а Рожкова у него 1м замом 8)

Дмитро гідний кандидат.
Політично і олігархічно незаангажований.
Раз випадково допустив політичну недалекоглядність шо МВФ ше приглядається до грандШеви банкіфра і не знає шо то за фрукт. Істинна правда, але всі прихвостні як шуліки налетіли і вдарили доганою. От тільки не знаю яким тут макаром КЗпП?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:07

Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на АМКУ.

Зазначається, що за відповідне рішення комітет проголосував на засіданні 8 жовтня.

В обох випадках йдеться про придбання, які забезпечать понад 50% голосів у вищому органі управління.
jump
 
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