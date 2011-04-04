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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1062106310641065
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:28

  omb написав:klug при таких мизерных %, налог с них будет меньше егн администрирования)

Банка сплачує до бюджету цей податок однією сумою за усіх депозитників. Думаєте адміністрування одного платежу на кілька десятків чи сотень мільйонів обходиться дорожче ніж облік ЄСВ від мільйонів ФОПів?

P.S. витрати банків нікого не хвилюють, та й наряд чи хтось для цього тримає бухгалтерську потогінку.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:08

  chipmunk написав:Поцієнту подарували мозок? Чи буде те саме, що з підвищенням гарантованої суми...
https://minfin.com.ua/ua/2020/10/08/53704102/

Я б не надто оптимістично до цього ставився, бо вангую - навіть якщо приберуть податки з депозитів, банки просто на 20% знизять ставки по депозитах. І таким чином наші податки трансформуються в додатковий прибуток для банкирів. Схожа ситуація була у 2016 році зі зниженням ЄСВ. Уряд знизив цей податок в два рази, але попросив, щоб роботодавці ті гроші, що вивільняться, направили на підвищення зарплат своїх робітників, але дуже мало роботодавців так зробили, а просто поклали вивільнені за рахунок зниження податку кошти собі в кишеню.
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