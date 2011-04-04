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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:28
omb написав:klug
при таких мизерных %, налог с них будет меньше егн администрирования)
Банка сплачує до бюджету цей податок однією сумою за усіх депозитників. Думаєте адміністрування одного платежу на кілька десятків чи сотень мільйонів обходиться дорожче ніж облік ЄСВ від мільйонів ФОПів?
P.S. витрати банків нікого не хвилюють, та й наряд чи хтось для цього тримає бухгалтерську потогінку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:08
Я б не надто оптимістично до цього ставився, бо вангую - навіть якщо приберуть податки з депозитів, банки просто на 20% знизять ставки по депозитах. І таким чином наші податки трансформуються в додатковий прибуток для банкирів. Схожа ситуація була у 2016 році зі зниженням ЄСВ. Уряд знизив цей податок в два рази, але попросив, щоб роботодавці ті гроші, що вивільняться, направили на підвищення зарплат своїх робітників, але дуже мало роботодавців так зробили, а просто поклали вивільнені за рахунок зниження податку кошти собі в кишеню.
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1finanсier
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:46
1finanсier написав:
а просто поклали вивільнені за рахунок зниження податку кошти собі в кишеню.
Непонятно почему они должны были сделать иначе.
1finanсier написав:
банки просто на 20% знизять ставки по депозитах
так и будет
уже было прошлой зимой когда НБУ опустил свою учётную ставку - все начали кричать что ура-ура, следом кредиты подешевеют
но понятно что ничего не подешевело, кроме депозитов
и это при том что ставки по депозитам никак со ставкой НБУ не связаны, впрочем как и кредиты
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:08
vitaliy_berdinskikh написав:
так и будет
50/50 , некоторые банки оставят прежние ставки и знатно пропылесосят рынок.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 10 жов, 2020 22:19
Goodman написав:
некоторые банки оставят прежние ставки и знатно пропылесосят рынок.
а смысл если можно получить рефинанс нажатием нескольких кнопок? для обслуживания депозитчиков нужны отделения, банкоматы, кассы, инкасации, персонал в опер.зале, персонал на горячке. Если нбу со ставкой не опомнится, банки деградируют, потому что реально стимула развиваться нет - бесконечные ресурсы доступны почти на шару, скажите зачем напрягаться? Пылесосить будут те кому не дают рефинанс из-за мусорных залогов.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:19
Вопрос к знатокам,надо заплатить 1 000 000грн.
Какие лимиты СЕП в разных банках, где платеж 0 или 3-50 грн?
1. Альфа вроде бы 150 000 платеж, 250 000 в день, 500 000 в месяц.
2. Аваль
3. Конкорд. Их фин мониторинг успокоился?
4. Приват
Смущает если тормознут платеж, быстро не решится.
И что-то поменяли, не на все платежи юрлиц 3 грн, на не которые 0,5%.
5. Форвард.
Смущает их фин мониторинг.
6. Другой
Как вариант заплатить с двух или трех?
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Andi_30
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:25
Andi_30 написав:
Как вариант заплатить с двух или трех?
я бы внёс наличными в кассу банка в котором обслуживается получатель. И чего бы я не делал это не дробил бы, такие дела мониторятся финмоном особенно тщательно. Про финмон хорошо написал Гороховский в своем телеграм канале, если вы активно пользуетесь картой, депозитами и др продуктами фин.мон вас не мониторит (устанет мониторить всех вподряд клиентов). Хуже всего если у вас одна операция за год и сразу на миллион.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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