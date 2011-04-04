|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:28
omb написав:klug
при таких мизерных %, налог с них будет меньше егн администрирования)
Банка сплачує до бюджету цей податок однією сумою за усіх депозитників. Думаєте адміністрування одного платежу на кілька десятків чи сотень мільйонів обходиться дорожче ніж облік ЄСВ від мільйонів ФОПів?
P.S. витрати банків нікого не хвилюють, та й наряд чи хтось для цього тримає бухгалтерську потогінку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4873
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:08
Я б не надто оптимістично до цього ставився, бо вангую - навіть якщо приберуть податки з депозитів, банки просто на 20% знизять ставки по депозитах. І таким чином наші податки трансформуються в додатковий прибуток для банкирів. Схожа ситуація була у 2016 році зі зниженням ЄСВ. Уряд знизив цей податок в два рази, але попросив, щоб роботодавці ті гроші, що вивільняться, направили на підвищення зарплат своїх робітників, але дуже мало роботодавців так зробили, а просто поклали вивільнені за рахунок зниження податку кошти собі в кишеню.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:46
1finanсier написав:
а просто поклали вивільнені за рахунок зниження податку кошти собі в кишеню.
Непонятно почему они должны были сделать иначе.
1finanсier написав:
банки просто на 20% знизять ставки по депозитах
так и будет
уже было прошлой зимой когда НБУ опустил свою учётную ставку - все начали кричать что ура-ура, следом кредиты подешевеют
но понятно что ничего не подешевело, кроме депозитов
и это при том что ставки по депозитам никак со ставкой НБУ не связаны, впрочем как и кредиты
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:08
vitaliy_berdinskikh написав:
так и будет
50/50 , некоторые банки оставят прежние ставки и знатно пропылесосят рынок.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3682
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 22:19
Goodman написав:
некоторые банки оставят прежние ставки и знатно пропылесосят рынок.
а смысл если можно получить рефинанс нажатием нескольких кнопок? для обслуживания депозитчиков нужны отделения, банкоматы, кассы, инкасации, персонал в опер.зале, персонал на горячке. Если нбу со ставкой не опомнится, банки деградируют, потому что реально стимула развиваться нет - бесконечные ресурсы доступны почти на шару, скажите зачем напрягаться? Пылесосить будут те кому не дают рефинанс из-за мусорных залогов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4667
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:19
Вопрос к знатокам,надо заплатить 1 000 000грн.
Какие лимиты СЕП в разных банках, где платеж 0 или 3-50 грн?
1. Альфа вроде бы 150 000 платеж, 250 000 в день, 500 000 в месяц.
2. Аваль
3. Конкорд. Их фин мониторинг успокоился?
4. Приват
Смущает если тормознут платеж, быстро не решится.
И что-то поменяли, не на все платежи юрлиц 3 грн, на не которые 0,5%.
5. Форвард.
Смущает их фин мониторинг.
6. Другой
Как вариант заплатить с двух или трех?
-
Andi_30
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 25.05.12
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:25
Andi_30 написав:
Как вариант заплатить с двух или трех?
я бы внёс наличными в кассу банка в котором обслуживается получатель. И чего бы я не делал это не дробил бы, такие дела мониторятся финмоном особенно тщательно. Про финмон хорошо написал Гороховский в своем телеграм канале, если вы активно пользуетесь картой, депозитами и др продуктами фин.мон вас не мониторит (устанет мониторить всех вподряд клиентов). Хуже всего если у вас одна операция за год и сразу на миллион.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4667
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 жов, 2020 09:55
vitaliian написав: Andi_30 написав:
Как вариант заплатить с двух или трех?
я бы внёс наличными в кассу банка в котором обслуживается получатель. И чего бы я не делал это не дробил бы, такие дела мониторятся финмоном особенно тщательно. Про финмон хорошо написал Гороховский в своем телеграм канале, если вы активно пользуетесь картой, депозитами и др продуктами фин.мон вас не мониторит (устанет мониторить всех вподряд клиентов). Хуже всего если у вас одна операция за год и сразу на миллион.
Надо было 5250 заплатить налом через кассу Аваля от имени третьего лица юридическому лицу за коммуналку. В банке истерика - более 5000 ни-ни.
Предлагаю 2 платежами.
Вы что!!!! Это же дробление!!!!
-
500
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:01
klug написав:
Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді
зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.
З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500
, де решта постраждалих?
Я не думаю, что 2 случая связаны напрямую. Но то, что источник утечки у них один з выглядит очень прадобподобно.
Письма с требованием денег и паролем от ключа были найдены случайно в спаме т.к. туда иногда приходят ошибочно письма по делу, но был шанс не увидеть их вообще.
Полное ФИО по номеру телефона светилось строго в бегемоте и больше нигде.
И еще один нюанс - на прошлых выборах президента один из кандидатов устроил обзвон номеров с прямой рекламой себя.
У меня несколько номеров, как и увсех. Звонок поступил только на "бегемотовский" номер, но там только проигрывалось сообщение, без ФИО.
Защита персональных данных на марше.
Один из моих номеров есть в публичном доступе с ФИО и личными данными - работа такая. На него ничего не приходит спамового почему-то.
-
500
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 жов, 2020 10:05
500 написав:
В банке истерика - более 5000 ни-ни.
де*** в банке работают: спроси у клиента паспорт - нормы закона об идентификации выполнены.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|244
|216846
|
|
|50
|84702
|
|
|18
|22264
|
|