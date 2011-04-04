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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1063106410651066
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  500 написав:В банке истерика - более 5000 ни-ни.

де*** в банке работают: спроси у клиента паспорт - нормы закона об идентификации выполнены.


Паспорт предлагался, карта банка в наличии. В кассе истерика и ужос - дробление!!!1111
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:24

  500 написав:Надо было 5250 заплатить налом через кассу Аваля от имени третьего лица юридическому лицу за коммуналку. В банке истерика - более 5000 ни-ни.


Странно. Оплата за коммунальные услуги, оплата налогов даже в сумме свыше 5000 грн разрешается в кассах банка без идентификации и без паспорта.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  500 написав:Надо было 5250 заплатить налом через кассу Аваля от имени третьего лица юридическому лицу за коммуналку. В банке истерика - более 5000 ни-ни.

Предлагаю 2 платежами.

Вы что!!!! Это же дробление!!!!

кассир-параноик боится собственной тени. В кассы банках при автосалонах клиенты вносят стоимость авто наличными, даже больше миллиона, эта операция априори не может быть противозаконной (вдруг у покупателя нет счета в банке? как например у моего папы). Плюс в том что фин.мон физически не может её заблокировать, да и смысл если он понимает кто продавец, что вам продали и сколько это стоит.

дробления да мониторятся отдельно, я слышал такое из разных источников...

а паспорт скорее всего попросят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 11 жов, 2020 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:46

  500 написав:У меня несколько номеров, как и увсех.

О каких всех вы говорите? Не каждый паранойей страдает. У меня один номер на всё и так было всегда. И в моём окружении полно людей также с одним номером.

Рабочие стационарные номера не в счёт - есть такие.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:56

  Vorlon написав:
  500 написав:У меня несколько номеров, как и увсех.

О каких всех вы говорите? Не каждый паранойей страдает. У меня один номер на всё и так было всегда. И в моём окружении полно людей также с одним номером.

Рабочие стационарные номера не в счёт - есть такие.


У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 10:57

  Andi_30 написав:Вопрос к знатокам,надо заплатить 1 000 000грн.

6. Другой
Как вариант заплатить с двух или трех?

Прокредит проверьте! У них лимит в районе лимона или полутора/месяц. Но как сейчас не знаю - я ушла из него весной, потому как он для меня стал как чемодан без ручки :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:13

  Vorlon написав:
  500 написав:У меня несколько номеров, как и увсех.

О каких всех вы говорите? Не каждый паранойей страдает. У меня один номер на всё и так было всегда. И в моём окружении полно людей также с одним номером.

Рабочие стационарные номера не в счёт - есть такие.


Практически у всех, кого я знаю есть номера всех основных операторов. Некогда даже встречалась статья человека с телефоном на 3 карты, который пояснял, что при наличии безлимита на сети операторов можно за 100-150 грн в месяц иметь полный безлимит на все сети и немало минут на город для тех, кому это по каким-то причинам нужно.

У меня товарищ живет в сельской местности и у него работает там строго один оператор, отличны от моего основного. Для общения с ним у меня есть карта этого оператора т.к. звонок может быть и 30 минут. На эту карту записываются все его коллеги по оператору и общение с ними идет внутри сети за небольшую сумму в месяц.
В одним оператором такое будет ощутимо дороже. Зачем тратить на связь 300-400, когда можно за 120 не задумываться об остатках?
В месенжерах общаются голосом далеко не все.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:14

  vitaliian написав:
  500 написав:Надо было 5250 заплатить налом через кассу Аваля от имени третьего лица юридическому лицу за коммуналку. В банке истерика - более 5000 ни-ни.

Предлагаю 2 платежами.

Вы что!!!! Это же дробление!!!!

кассир-параноик боится собственной тени. В кассы банках при автосалонах клиенты вносят стоимость авто наличными, даже больше миллиона, эта операция априори не может быть противозаконной (вдруг у покупателя нет счета в банке? как например у моего папы). Плюс в том что фин.мон физически не может её заблокировать, да и смысл если он понимает кто продавец, что вам продали и сколько это стоит.

дробления да мониторятся отдельно, я слышал такое из разных источников...

а паспорт скорее всего попросят.


Я не спец по покупка авто, но вроде же после 50 000 должен быть безнал?
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:18

Re: Байки про банки і не тільки....

500 написав:
  Vorlon написав:
  500 написав:У меня несколько номеров, как и увсех.

О каких всех вы говорите? Не каждый паранойей страдает. У меня один номер на всё и так было всегда. И в моём окружении полно людей также с одним номером.

Рабочие стационарные номера не в счёт - есть такие.


Практически у всех, кого я знаю есть номера всех основных операторов. Некогда даже встречалась статья человека с телефоном на 3 карты, который пояснял, что при наличии безлимита на сети операторов можно за 100-150 грн в месяц иметь полный безлимит на все сети и немало минут на город для тех, кому это по каким-то причинам нужно.

У меня товарищ живет в сельской местности и у него работает там строго один оператор, отличны от моего основного. Для общения с ним у меня есть карта этого оператора т.к. звонок может быть и 30 минут. На эту карту записываются все его коллеги по оператору и общение с ними идет внутри сети за небольшую сумму в месяц.
В одним оператором такое будет ощутимо дороже. Зачем тратить на связь 300-400, когда можно за 120 не задумываться об остатках?
В месенжерах общаются голосом далеко не все.
Это все индивидуально. Я телефоном для звонков, бывает, не каждый месяц пользуюсь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:24

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliian написав:
  500 написав:Надо было 5250 заплатить налом через кассу Аваля от имени третьего лица юридическому лицу за коммуналку. В банке истерика - более 5000 ни-ни.

Предлагаю 2 платежами.

Вы что!!!! Это же дробление!!!!

кассир-параноик боится собственной тени. В кассы банках при автосалонах клиенты вносят стоимость авто наличными, даже больше миллиона, эта операция априори не может быть противозаконной (вдруг у покупателя нет счета в банке? как например у моего папы). Плюс в том что фин.мон физически не может её заблокировать, да и смысл если он понимает кто продавец, что вам продали и сколько это стоит.

дробления да мониторятся отдельно, я слышал такое из разных источников...

а паспорт скорее всего попросят.


С кассами в автосалонах не все так просто. Как раз вносить такую сумму наличными в оплату действительно незаконно, есть норма, где прямым текстом ограничена сумма оплаты наличными за покупку, и наличие счета - это проблема покупателя. Поэтому автосалоны шли на разные хитрости, разбивая сумму, а "бегунки" с кешем, заносившие ежедневно по 150кгрн, были типичным явлением. Потом эту сумму ещё порезали, и как точно сейчас не знаю, но оплата на большие суммы кешем как была так и осталась под запретом
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