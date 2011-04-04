Додано: Нед 11 жов, 2020 11:13

Vorlon написав: 500 написав: У меня несколько номеров, как и увсех. У меня несколько номеров, как и увсех.

О каких всех вы говорите? Не каждый паранойей страдает. У меня один номер на всё и так было всегда. И в моём окружении полно людей также с одним номером.



Рабочие стационарные номера не в счёт - есть такие. О каких всех вы говорите? Не каждый паранойей страдает. У меня один номер на всё и так было всегда. И в моём окружении полно людей также с одним номером.Рабочие стационарные номера не в счёт - есть такие.

Практически у всех, кого я знаю есть номера всех основных операторов. Некогда даже встречалась статья человека с телефоном на 3 карты, который пояснял, что при наличии безлимита на сети операторов можно за 100-150 грн в месяц иметь полный безлимит на все сети и немало минут на город для тех, кому это по каким-то причинам нужно.У меня товарищ живет в сельской местности и у него работает там строго один оператор, отличны от моего основного. Для общения с ним у меня есть карта этого оператора т.к. звонок может быть и 30 минут. На эту карту записываются все его коллеги по оператору и общение с ними идет внутри сети за небольшую сумму в месяц.В одним оператором такое будет ощутимо дороже. Зачем тратить на связь 300-400, когда можно за 120 не задумываться об остатках?В месенжерах общаются голосом далеко не все.