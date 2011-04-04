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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:49
freeze написав:
У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.
Моё проявление уважения к собеседнику будет заключаться в том, что если знаю, что человеку может быть накладно, - я спрашиваю, может перезвонить? Чаще всего отвечают, что не надо. И накладно чаще всего означает, что неправильно выбран тарифный план у оператора. А потом в ветке Альфы стоит вой - ой, как дорого к вам звонить
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 11 жов, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:28
Vorlon написав: freeze написав:
У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.
Моё проявление уважения к собеседнику будет заключаться в том, что если знаю, что человеку может быть накладно, - я спрашиваю, может перезвонить? Чаще всего отвечают, что не надо. И накладно чаще всего означает, что неправильно выбран тарифный план у оператора. А потом в ветке Альфы стоит вой - ой, как дорого к вам звонить
Не знаю насколько удобно каждый раз спрашивать собеседника, может ему будет неприятно показаться недостаточно обеспеченным и он соврёт, что ему перезванивать не надо.
Достаточно вставить в телефон СИМ-ку другого популярного оператора, один раз пополнить, а потом даже в течение года не пополнять, и будет работать на входящие звонки, а собеседник не будет ставиться в неудобное положение, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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