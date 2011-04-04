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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1064106510661067
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:49

  freeze написав:У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.

Моё проявление уважения к собеседнику будет заключаться в том, что если знаю, что человеку может быть накладно, - я спрашиваю, может перезвонить? Чаще всего отвечают, что не надо. И накладно чаще всего означает, что неправильно выбран тарифный план у оператора. А потом в ветке Альфы стоит вой - ой, как дорого к вам звонить :P
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 11 жов, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:28

  Vorlon написав:
  freeze написав:У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.

Моё проявление уважения к собеседнику будет заключаться в том, что если знаю, что человеку может быть накладно, - я спрашиваю, может перезвонить? Чаще всего отвечают, что не надо. И накладно чаще всего означает, что неправильно выбран тарифный план у оператора. А потом в ветке Альфы стоит вой - ой, как дорого к вам звонить :P


Не знаю насколько удобно каждый раз спрашивать собеседника, может ему будет неприятно показаться недостаточно обеспеченным и он соврёт, что ему перезванивать не надо.
Достаточно вставить в телефон СИМ-ку другого популярного оператора, один раз пополнить, а потом даже в течение года не пополнять, и будет работать на входящие звонки, а собеседник не будет ставиться в неудобное положение, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:52

  500 написав:
  ol_zy написав:
  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.

банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.


Пароль был сложным. Я немного в теме. Буквы, цифры неповторяющиеся, чредование. Случайно его подать именно на мой адрес вероятность нулевая.

Тогда - лучше всего всю технику: комп, смарт, планшет, где вводился данный пароль на уничтожение и покупка овой и первым делом смена пароля. Формат и полный сброс - не панацея, разве что замено диска на компе, хотя могут и в загрузчик биоса влезть, таки материнку и диск под нож... Не, ну если найдете логер, который где-то у вас крутится и сможете обезвредить, то можно рискнуть и оставить. Мне еще, ничего умнее, чем логин от почты+1 в виде пароля или набор каких-то символов в подобном спаме не приходило, точнее не мне, а на ящики, ктороые я мониторю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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