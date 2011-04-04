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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:49
freeze написав:
У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.
Моё проявление уважения к собеседнику будет заключаться в том, что если знаю, что человеку может быть накладно, - я спрашиваю, может перезвонить? Чаще всего отвечают, что не надо. И накладно чаще всего означает, что неправильно выбран тарифный план у оператора. А потом в ветке Альфы стоит вой - ой, как дорого к вам звонить
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 11 жов, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:28
Vorlon написав: freeze написав:
У вас возможно хорошее окружение, но в основном в наших реалиях звонить вам от противоположного оператора иногда бывает накладно, не для вас, вы-то может и экономите, а для людей которые звонят вам. Просто проявление уважения к собеседнику - общаться с ним так как ему удобно.
Моё проявление уважения к собеседнику будет заключаться в том, что если знаю, что человеку может быть накладно, - я спрашиваю, может перезвонить? Чаще всего отвечают, что не надо. И накладно чаще всего означает, что неправильно выбран тарифный план у оператора. А потом в ветке Альфы стоит вой - ой, как дорого к вам звонить
Не знаю насколько удобно каждый раз спрашивать собеседника, может ему будет неприятно показаться недостаточно обеспеченным и он соврёт, что ему перезванивать не надо.
Достаточно вставить в телефон СИМ-ку другого популярного оператора, один раз пополнить, а потом даже в течение года не пополнять, и будет работать на входящие звонки, а собеседник не будет ставиться в неудобное положение, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:52
500 написав: ol_zy написав: 500 написав:
Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике
.
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
банальное совпадение - этот спам рассчитан на вот такое, а вдруг совпадет, делайте более сложные пароли. По элементарным правилам безопасности приват, как и любой более менее серьезный сервис пароли хранить не должен, а только хеш-код, который можно из пароля получить, а вот обратную операцию сделать нельзя, т.е. из хеш-кода пароль получить никак.
Пароль был сложным. Я немного в теме. Буквы, цифры неповторяющиеся, чредование. Случайно его подать именно на мой адрес вероятность нулевая.
Тогда - лучше всего всю технику: комп, смарт, планшет, где вводился данный пароль на уничтожение и покупка овой и первым делом смена пароля. Формат и полный сброс - не панацея, разве что замено диска на компе, хотя могут и в загрузчик биоса влезть, таки материнку и диск под нож... Не, ну если найдете логер, который где-то у вас крутится и сможете обезвредить, то можно рискнуть и оставить. Мне еще, ничего умнее, чем логин от почты+1 в виде пароля или набор каких-то символов в подобном спаме не приходило, точнее не мне, а на ящики, ктороые я мониторю.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 11 жов, 2020 17:08
Кассандра написав: Andi_30 написав:
Вопрос к знатокам,надо заплатить 1 000 000грн.
6. Другой
Как вариант заплатить с двух или трех?
Прокредит проверьте! У них лимит в районе лимона или полутора/месяц. Но как сейчас не знаю - я ушла из него весной, потому как он для меня стал как чемодан без ручки
Я тоже из него ушел
По лимитам Аваля и Конкорда никто не знает?
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Andi_30
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Додано: Нед 11 жов, 2020 17:37
500 написав:
Спасибо, поиском пользоваться умею. Но где-то они должны брать базу с ФИО.
У меня совпало ФИО целиком, а с номером они связаны только в бегемоте.
Странно другое, мой другой номер для связи имеется в сети в открытом виде с ФИО, но на него посторонних звонков почему-то на удивление нет.
это вы так думаете. но есть ряд ботов (платно/бесплатно), которые по номеру дают ФИО, ИНН, дату рождения, а платно и еще доп. инфу. А базы некоторых банков и привата в том числе, неоднократно сливают, так что тут ничего удивительного.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 17:44
ol_zy написав:
лучше всего всю технику: комп, смарт, планшет, где вводился данный пароль на уничтожение
дом тоже сжечь?
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Додано: Нед 11 жов, 2020 17:53
klug написав:
Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді
зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.
З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500
, де решта постраждалих?
толку от этого пароля без ключа никакого, а через год/два формируется новый ключ с новым паролем и все.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 18:15
klug написав:
Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді
зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.
З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500
, де решта постраждалих?
так сам сертификат у пользователя хранится и его еще надо как-то получить, чтобы использовать...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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