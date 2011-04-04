RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1065106610671068
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:46

  apollo написав:
  ol_zy написав:лучше всего всю технику: комп, смарт, планшет, где вводился данный пароль на уничтожение
дом тоже сжечь?

если есть локалка, то ... да, все что в локалке тоже - а что делать? У товарища мониторят пароли и потом их присылают с требованиями выкупа... а не то про него порнуху всем разошлют... :mrgreen:
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6273
З нами з: 20.01.15
Подякував: 390 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:49

  klug написав:
  ol_zy написав:
  klug написав:Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.

З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500, де решта постраждалих?

так сам сертификат у пользователя хранится и его еще надо как-то получить, чтобы использовать...

В теорії і пароль лише користувач знає, але якщо вдалося злити пароль, то де гарантія, що до нього не додавався приватний сертифікат?

походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6273
З нами з: 20.01.15
Подякував: 390 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1065106610671068
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216851
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90149)
11.10.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.