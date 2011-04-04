если есть локалка, то ... да, все что в локалке тоже - а что делать? У товарища мониторят пароли и потом их присылают с требованиями выкупа... а не то про него порнуху всем разошлют...
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Додано: Нед 11 жов, 2020 20:46
если есть локалка, то ... да, все что в локалке тоже - а что делать? У товарища мониторят пароли и потом их присылают с требованиями выкупа... а не то про него порнуху всем разошлют...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 11 жов, 2020 20:49
походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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