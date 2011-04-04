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klug написав:Тобто, висновки: 1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата; 2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані; 3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.
З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500, де решта постраждалих?
так сам сертификат у пользователя хранится и его еще надо как-то получить, чтобы использовать...
В теорії і пароль лише користувач знає, але якщо вдалося злити пароль, то де гарантія, що до нього не додавався приватний сертифікат?
походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.
ol_zy написав:походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.
Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?
І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата?
ol_zy написав:походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.
Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?
І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата?