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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1066106710681069>
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:46

  apollo написав:
  ol_zy написав:лучше всего всю технику: комп, смарт, планшет, где вводился данный пароль на уничтожение
дом тоже сжечь?

если есть локалка, то ... да, все что в локалке тоже - а что делать? У товарища мониторят пароли и потом их присылают с требованиями выкупа... а не то про него порнуху всем разошлют... :mrgreen:
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:49

  klug написав:
  ol_zy написав:
  klug написав:Тобто, висновки:
1) Інтернетом гуляє відносно свіжа (не старше 2-х років) база Прихвата;
2) горе-Прихват для чогось у відкритому вигляді зберігає у себе паролі від сертифікатів + пошту + можливо ще якісь дані;
3) визнавати зашквар, ніхто не збирається, бо вже давно було б у новинах.

З одного боку є надія, що це все ж витік з АЦСК, а не самого Прихвата, бо першим ділом атакували б П24, якби їм дісталися від нього паролі. З іншого боку, з сертифікатом і паролем до нього теж можна багато біди наробити. Залишається лише питання, чому поки на цей веселий спам скаржиться лише 500, де решта постраждалих?

так сам сертификат у пользователя хранится и его еще надо как-то получить, чтобы использовать...

В теорії і пароль лише користувач знає, але якщо вдалося злити пароль, то де гарантія, що до нього не додавався приватний сертифікат?

походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 22:25

  ol_zy написав:походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.

Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?

І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата?
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 02:16

  klug написав:
  ol_zy написав:походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.

Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?

І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата?

Вообще-то есть стандарты по безопасности. Ключ от привата можно использовать на сайтах гос органов, и вот госорганы могут диктовать свои требования, чтобы ключ от привата к ним подходил.
Как правило своя часть сертификата формируется на вашем компе и в банк не передается, когда-то в некоторых банках открытая (общая) часть печаталась и с подписью (печатью) клиента передавалась банку.
Когда получал ЭЦП в налоговой, то формировал свою часть ключа и она писалась на флешку, на диске налоговой оставалась только их часть. Я не вдавался в подробности как они шифруют, но думаю на каждой стороне есть своя часть + есть открытая часть + пароль для шифровки передачи или рассчета хеша. И при авторизации передается хеш, который сравнивается с хешем на сервере банка. По хешу банка вы восстановить ключ (сертификат) не сможете, поэтому банк не может восстановить вашу часть.
Еще раз - это я пишу как бы оно должно было быть, а как оно есть на самом деле не знаю - не изучал. Поэтому предполагаю, что пароль на ключ и не шифруется и может где-то в банке и храниться.
Вообще пароль ключа - это пароль доступа к ключу и он в приват, по идее, не передается, поэтому я и предположил, что утечка происходит на стороне оборудования "500", а не из привата.
Вот например, почитайте http://elektronnayapodpis.ru/wiki/printsip-raboty#:~:text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%AD%D0%A6%D0%9F.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:14

  500 написав:
  vitaliian написав:
  500 написав:Надо было 5250 заплатить налом через кассу Аваля от имени третьего лица юридическому лицу за коммуналку. В банке истерика - более 5000 ни-ни.

Предлагаю 2 платежами.

Вы что!!!! Это же дробление!!!!

кассир-параноик боится собственной тени. В кассы банках при автосалонах клиенты вносят стоимость авто наличными, даже больше миллиона, эта операция априори не может быть противозаконной (вдруг у покупателя нет счета в банке? как например у моего папы). Плюс в том что фин.мон физически не может её заблокировать, да и смысл если он понимает кто продавец, что вам продали и сколько это стоит.

дробления да мониторятся отдельно, я слышал такое из разных источников...

а паспорт скорее всего попросят.


Я не спец по покупка авто, но вроде же после 50 000 должен быть безнал?

Покупал авто в салоне - стоит терминал Привата и насилуешь его немыслимое количество раз + в кассу 49000! Заняло три раза по часу, благо девушка-бухгалтер помогала. Первый раз внёс предоплату, второй раз основную сумму, третий раз доплату при получении авто.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 18:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Закрытый ключ КЕП, который выдаёт Приват для физлиц, храниться в контейнере Java. Вот доступом к этому контейнеру и создаётся пароль, который через средства Java можно поменять.
Пробовал вытянуть этот закрытый ключ из контейнера, требуется ещё один пароль... Единственное этот пароль какой-то стандартный ибо через M.E.Doc мне получилось КЕП переместить в другой формат, который выдают бизнесу.

На стороне банка хранится открытый ключ КЕП. Но им никак подписать не получится.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 20:09

Кобейдж-картка – це картка, на якій суміщено технології двох платіжних систем (Простір та UnionPay). Такі картки на території України працюватимуть за правилами й тарифами НПС «Простір», а за її межами – за правилами й тарифами міжнародної платіжної системи UnionPay.

https://mind.ua/news/20216966-do-kincya ... kartki-nbu
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:26

  ol_zy написав:загрузчик биоса


вирус или вредоносное по в загрузчике Бивиса это фантастика. да и самих биосов уже давно нет в новых платах в том виде, в котором его привыкли видеть.

А чел, способный задеплоить вредонос в уефи, должен уметь думать машинными кодами и таких людей весьма немного.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:31

  ol_zy написав:
  klug написав:
  ol_zy написав:походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.

Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?

І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата?

Вообще-то есть стандарты по безопасности. Ключ от привата можно использовать на сайтах гос органов, и вот госорганы могут диктовать свои требования, чтобы ключ от привата к ним подходил.
Как правило своя часть сертификата формируется на вашем компе и в банк не передается, когда-то в некоторых банках открытая (общая) часть печаталась и с подписью (печатью) клиента передавалась банку.
Когда получал ЭЦП в налоговой, то формировал свою часть ключа и она писалась на флешку, на диске налоговой оставалась только их часть. Я не вдавался в подробности как они шифруют, но думаю на каждой стороне есть своя часть + есть открытая часть + пароль для шифровки передачи или рассчета хеша. И при авторизации передается хеш, который сравнивается с хешем на сервере банка. По хешу банка вы восстановить ключ (сертификат) не сможете, поэтому банк не может восстановить вашу часть.
Еще раз - это я пишу как бы оно должно было быть, а как оно есть на самом деле не знаю - не изучал. Поэтому предполагаю, что пароль на ключ и не шифруется и может где-то в банке и храниться.
Вообще пароль ключа - это пароль доступа к ключу и он в приват, по идее, не передается, поэтому я и предположил, что утечка происходит на стороне оборудования "500", а не из привата.
Вот например, почитайте http://elektronnayapodpis.ru/wiki/printsip-raboty#:~:text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%AD%D0%A6%D0%9F.


Пароль ключа как минимум вводится в приват24 при задаче и как он сверяется с копией на одинаковость я не копал, но то, что у привата есть возможность сохранить пароль в явном виде нет никаких сомнений. Особенно учитывая то, что сам приват24 допиливается напильником прямо на ходу. Проплывали мимо истории, когда сами сотрудники нарывали весьма серьезные дыры, доступные все. В одном случае даже систему засаспендили до ликвидации дыры, когда оказалось, что можно не только чужие профиля произвольно открывать, но и себе счет накручивать. И это не выдумки, к сожалению. Что происходит у банков с меньшим штатом на допиливание -вообще непонятно.
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  500 написав:Что происходит у банков


Трохи статистики Bug Bounty «ПриватБанку»:

1 800 недоліків виявлено за перші 5 років роботи програми;

понад 2,7 млн гривень винагород виплачено за ці недоліки;

512 тис. гривень виплатив «ПриватБанк» лише у 2017 році (винагороди отримали 127 учасників);

120 вразливостей знайдено у 2018 році;

419 вразливостей знайдено у 2019 році.



Наразі за кожен із підтверджених недоліків банк пропонує виплату від 50 до 1000 доларів у гривневому еквіваленті.


https://privatbank.ua/safeness/bughunters
+50грн !
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