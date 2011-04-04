Додано: Пон 12 жов, 2020 02:16

klug написав: ol_zy написав: походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют. походу пароль от сертификата хранится у привата (и наверное не только у него) в открытом виде и не хешируется, возможно это требование налоговой или такой у них стандарт убогий. По идее ваша часть сертификата, есть только у вас. а в банке другая часть, т.е. и одно без другого не работает. Если потеряете сертификат, то банк предлагает только перевыпуск - восстановить старый не могут, может потому и пароль не хешируют.

Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?



І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата? Я бачу, що Вам складно в логіку, але спробую ще раз. Якщо я забуду пароль, то Прихват мені його нагадає? - Ні. Чи доводить це, що вони його не зберігають? - Ні. Чи гарантує те, що вони не дають повторно завантажити приватний сертифікат, що вони собі не зберігають копію?І яким взагалі боком податкова до роботи АЦСК Прихвата?

Вообще-то есть стандарты по безопасности. Ключ от привата можно использовать на сайтах гос органов, и вот госорганы могут диктовать свои требования, чтобы ключ от привата к ним подходил.Как правило своя часть сертификата формируется на вашем компе и в банк не передается, когда-то в некоторых банках открытая (общая) часть печаталась и с подписью (печатью) клиента передавалась банку.Когда получал ЭЦП в налоговой, то формировал свою часть ключа и она писалась на флешку, на диске налоговой оставалась только их часть. Я не вдавался в подробности как они шифруют, но думаю на каждой стороне есть своя часть + есть открытая часть + пароль для шифровки передачи или рассчета хеша. И при авторизации передается хеш, который сравнивается с хешем на сервере банка. По хешу банка вы восстановить ключ (сертификат) не сможете, поэтому банк не может восстановить вашу часть.Еще раз - это я пишу как бы оно должно было быть, а как оно есть на самом деле не знаю - не изучал. Поэтому предполагаю, что пароль на ключ и не шифруется и может где-то в банке и храниться.Вообще пароль ключа - это пароль доступа к ключу и он в приват, по идее, не передается, поэтому я и предположил, что утечка происходит на стороне оборудования "500", а не из привата.Вот например, почитайте