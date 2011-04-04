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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 жов, 2020 22:40
IBOX рекламирует, что теперь может принимать новые 20, 50, 200 и 500 - допилили))))
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Shaman
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Додано: Вів 13 жов, 2020 00:23
500 написав: ol_zy написав:
загрузчик биоса
вирус или вредоносное по в загрузчике Бивиса это фантастика. да и самих биосов уже давно нет в новых платах в том виде, в котором его привыкли видеть.
А чел, способный задеплоить вредонос в уефи, должен уметь думать машинными кодами и таких людей весьма немного.
В уефи еще проще, вроде как даже можно самому писать программы и встраивать, так что совсем это не фантастика - не надейтесь.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 13 жов, 2020 00:27
500 написав:
Пароль ключа как минимум вводится в приват24 при задаче и как он сверяется с копией на одинаковость я не копал, но то, что у привата есть возможность сохранить пароль в явном виде нет никаких сомнений. Особенно учитывая то, что сам приват24 допиливается напильником прямо на ходу. Проплывали мимо истории, когда сами сотрудники нарывали весьма серьезные дыры, доступные все. В одном случае даже систему засаспендили до ликвидации дыры, когда оказалось, что можно не только чужие профиля произвольно открывать, но и себе счет накручивать. И это не выдумки, к сожалению. Что происходит у банков с меньшим штатом на допиливание -вообще непонятно.
Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата. Да и не даст этот пароль без ключа никому и ничего.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Вів 13 жов, 2020 05:35
ol_zy написав:
В уефи еще проще, вроде как даже можно самому писать программы и встраивать, так что совсем это не фантастика - не надейтесь.
UEFI у типовому режимі, без додаткових дій зі сторони користувача, принципово відмовляється працювати з кодом непідписаним відомим йому сертифікатом. Тепер навіть завантажувач атакувати проблемно, а про UEFI годі й говорити. На сьогоднішній день відомий лише один такий випадок цілеспрямованої атаки на урядові організації, тому про те, щоб школота масово заражала системи, збиваючи гроші на морозиво, мова точно не йде.
ol_zy написав:
Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата.
Вам про генерацію, а ви про використання. Хоча б читайте, на що відповідаєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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