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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 жов, 2020 22:40
Re: Байки про банки і не тільки....
IBOX рекламирует, что теперь может принимать новые 20, 50, 200 и 500 - допилили))))
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:13
Shaman
а 1000-ки ?
+50грн !
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Додано: Вів 13 жов, 2020 00:23
В уефи еще проще, вроде как даже можно самому писать программы и встраивать, так что совсем это не фантастика - не надейтесь.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 00:27
Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата. Да и не даст этот пароль без ключа никому и ничего.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 13 жов, 2020 05:35
UEFI у типовому режимі, без додаткових дій зі сторони користувача, принципово відмовляється працювати з кодом непідписаним відомим йому сертифікатом. Тепер навіть завантажувач атакувати проблемно, а про UEFI годі й говорити. На сьогоднішній день відомий лише один такий випадок цілеспрямованої атаки на урядові організації, тому про те, щоб школота масово заражала системи, збиваючи гроші на морозиво, мова точно не йде.
Вам про генерацію, а ви про використання. Хоча б читайте, на що відповідаєте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 13 жов, 2020 11:39
Вчера проверил - хавает!
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Додано: Вів 13 жов, 2020 12:05
Українські банки в липні-вересні 2020 року закрили 251 структурний підрозділ, скоротивши регіональну мережу станом на 1 жовтня до 7,329 тисячі відділень.
Про це йдеться в даних Національного банку.
Найбільше відділень в третьому кварталі закрив державний "Ощадбанк" - 166, скоротивши їхню загальну кількість до 1,931тис. За той же період "Приватбанк" закрив 83 відділення, скоротивши їхню загальну кількість до 1,75 тис.
У той же час за підсумками липня-вересня цього року державний "Укргазбанк" відкрив 21 підрозділ, розширивши свою регіональну мережу до 269 філій, 5 відділень відкрив "А-Банк" (до 235) і по три - "Мегабанк" (до 153) і "Айбокс Банк" (до 42).
Станом на 1 жовтня "Ощадбанк" залишається лідером за кількістю відділень - 1,931 тис, друге місце займає "Приватбанк" - 1,75 тис, третє - "Райффайзен банк Аваль" - 456, четверте - "Укрсиббанк" - 278, п'яте - "Укргазбанк" - 269.
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