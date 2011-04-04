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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:24

  ol_zy написав:
  klug написав:
  ol_zy написав:Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата.

Вам про генерацію, а ви про використання. Хоча б читайте, на що відповідаєте.

При чем здесь генерация? У товарища увели пароль от ключа, который он вводит - вы читайте о чем шло обсуждение сначала.
И почитайте про вирусы для UEFI, а вообще это был сарказм - для непонятливых. Что если боитесь вируса и думаете, что он у вас есть (пароль же увели), но найти не можете и боитесь компроментации (могут же не только пароль увести), то только полное уничтожение поможет...

Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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