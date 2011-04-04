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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:24
ol_zy написав: klug написав: ol_zy написав:
Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата.
Вам про генерацію, а ви про використання. Хоча б читайте, на що відповідаєте.
При чем здесь генерация? У товарища увели пароль от ключа, который он вводит - вы читайте о чем шло обсуждение сначала.
И почитайте про вирусы для UEFI, а вообще это был сарказм - для непонятливых. Что если боитесь вируса и думаете, что он у вас есть (пароль же увели), но найти не можете и боитесь компроментации (могут же не только пароль увести), то только полное уничтожение поможет...
Генерація при тому, що у 500
витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:20
500 написав: 500 написав:
Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике
.
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
История получила продолжение.
Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.
Этот обезличенный номер привязан только к онлайн банкингу бегемота, стоит в кнопочном телефоне и нигде более не светился т.к. покупался строго для этих целей.
Чет много совпадений.
щодо "На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам."
а ви пробували відслідкувати звідки прийшлов лист
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greenozon
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Додано: Сер 14 жов, 2020 00:33
klug написав:
Генерація при тому, що у 500
витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
а вам аби щось написати. Это совсем разные истории и утечки... Одна утечка - это "хакеры" прислали письмо с паролем, которым был подписан ключ.
Отдельно ему позвонили с рекламой на фин номер.
Имхо пароль от ключа на стороне привата не хранится (хотя не уверен - все может быть) и скорее всего утечка прошла с его компа (телефона).
На фин номер звонят постоянно и после УБКИ и после регистрации в проверке рейтинга (было такое на или тут или на минфине), мне, например, стал постоянно приходить спам от МФО.
Но нельзя исключать что протекло у привата и он все таки хранит пароли, доказать это невозможно, тем более приват давно прописал в договоре, что все его тех. сбои за ваш счет.
Еще раз повторю знание этого пароля ничего мошенникам не дает без наличия ключа.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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