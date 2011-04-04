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ol_zy написав:Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата.
Вам про генерацію, а ви про використання. Хоча б читайте, на що відповідаєте.
При чем здесь генерация? У товарища увели пароль от ключа, который он вводит - вы читайте о чем шло обсуждение сначала. И почитайте про вирусы для UEFI, а вообще это был сарказм - для непонятливых. Что если боитесь вируса и думаете, что он у вас есть (пароль же увели), но найти не можете и боитесь компроментации (могут же не только пароль увести), то только полное уничтожение поможет...
Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня. На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам. Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем. Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же. Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота. Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты. Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике . Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии: 1) Утечка из бегемота. 2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля. 3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю. Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.
История получила продолжение. Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле. Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить. Этот обезличенный номер привязан только к онлайн банкингу бегемота, стоит в кнопочном телефоне и нигде более не светился т.к. покупался строго для этих целей. Чет много совпадений.
щодо "На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам."
klug написав:Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
а вам аби щось написати. Это совсем разные истории и утечки... Одна утечка - это "хакеры" прислали письмо с паролем, которым был подписан ключ. Отдельно ему позвонили с рекламой на фин номер. Имхо пароль от ключа на стороне привата не хранится (хотя не уверен - все может быть) и скорее всего утечка прошла с его компа (телефона). На фин номер звонят постоянно и после УБКИ и после регистрации в проверке рейтинга (было такое на или тут или на минфине), мне, например, стал постоянно приходить спам от МФО. Но нельзя исключать что протекло у привата и он все таки хранит пароли, доказать это невозможно, тем более приват давно прописал в договоре, что все его тех. сбои за ваш счет. Еще раз повторю знание этого пароля ничего мошенникам не дает без наличия ключа.
klug написав:Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
а вам аби щось написати. Это совсем разные истории и утечки... Одна утечка - это "хакеры" прислали письмо с паролем, которым был подписан ключ. Отдельно ему позвонили с рекламой на фин номер. Имхо пароль от ключа на стороне привата не хранится (хотя не уверен - все может быть) и скорее всего утечка прошла с его компа (телефона). На фин номер звонят постоянно и после УБКИ и после регистрации в проверке рейтинга (было такое на или тут или на минфине), мне, например, стал постоянно приходить спам от МФО. Но нельзя исключать что протекло у привата и он все таки хранит пароли, доказать это невозможно, тем более приват давно прописал в договоре, что все его тех. сбои за ваш счет. Еще раз повторю знание этого пароля ничего мошенникам не дает без наличия ключа.
Пароль і пошта між собою асоційовані лише за допомогою одного сервісу, більше вони ніде разом не використовуються, не зберігаються і не вводяться, складність пароля дозволяє виключити випадковий збіг. Невже вам важче побачити тут зв'язок, ніж писати маячню про віруси у UEFI? Ще раз повторюю, що масштаби витоку нам невідомі і, судячи з тенденції, Прихват може зберігати у себе значно більше, ніж мав би.