RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:24

  ol_zy написав:
  klug написав:
  ol_zy написав:Пароль вводится не совсем в приват24, а в крипто надстройке для расшифровки/открытия ключа и не факт, что он передается на сервер привата.

Вам про генерацію, а ви про використання. Хоча б читайте, на що відповідаєте.

При чем здесь генерация? У товарища увели пароль от ключа, который он вводит - вы читайте о чем шло обсуждение сначала.
И почитайте про вирусы для UEFI, а вообще это был сарказм - для непонятливых. Что если боитесь вируса и думаете, что он у вас есть (пароль же увели), но найти не можете и боитесь компроментации (могут же не только пароль увести), то только полное уничтожение поможет...

Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 18.08.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:20

  500 написав:
  500 написав:Коллеги, происходит какая-то фигня.
На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам.
Нюанс в том, что в этот раз письмо начиналось моим действующим паролем.
Этот пароль задействован только в одном месте и с почтой этой пересекается только там же.
Это мой пароль от ЭЦП и ЭЦП эта от бегемота.
Пароль больше не используется нигде. По ряду технических причин вводился он строго на одном компьютере и использовался для ПФУ и ДИИ по линии соцзащиты.
Компьютер рабочий и левого ПО на нем не используется. Теоретически кейлогер на него попасть, конечно, может, но характер использования конкретно этого компьютера сводит такую вероятность к минимуму. Правда при использовании кейлогера проассоциировать конкретную почту с этим паролем простым способом нельзя, а сложным - нет смысла с учетом моего значения в мировой политике :) .
Почта та же, что и при выдаче ЭЦП указывалась.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос - как? Наиболее очевидным для меня являются 2 версии:
1) Утечка из бегемота.
2) Утечка из ИОЦ Минсоцполитики т.к. там используется ЭЦП для подписи документов способом считывания ключа и пароля в начале сессии и потом можно подписывать все документы в рамках сессии без повторного ввода пароля.
3) овер9000 иных вариантов, но первые 2 наиболее очевидны + в явном виде этот пароль вводился только в форме минсоцполитики. ПФУ вообще никак не мог бы проассоциировать этот пароль с почтой, на которую пришло письмо. Если только почта не является частью данных ЭЦП. Но структуру данных внутри ЭЦП и при подтверждении я не знаю.
Такие вот дела. Будьте внимательны. Мне казалось, что мною предпринимаются достаточные меры предосторожности по защите личной информации от явной кражи, но в этом случае, как мне кажется, проблема не на моей стороне.


История получила продолжение.
Сегодня на мой "финансовый номер" позвонили с номера 089 440 01 20 с заманчивым предложением дополнительного заработка на биржевой торговле.
Звонящие знали верное ФИО, вели себя вызывающие как для желающих что-то впарить.
Этот обезличенный номер привязан только к онлайн банкингу бегемота, стоит в кнопочном телефоне и нигде более не светился т.к. покупался строго для этих целей.
Чет много совпадений.


щодо "На электронную почту пришло типовое вымагательное письмо - дайте биткоинов или мои фото с вебкамеры во время просмотра порносайтов разойдутся по контактам."

а ви пробували відслідкувати звідки прийшлов лист
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 00:33

  klug написав:Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.

а вам аби щось написати. Это совсем разные истории и утечки... Одна утечка - это "хакеры" прислали письмо с паролем, которым был подписан ключ.
Отдельно ему позвонили с рекламой на фин номер.
Имхо пароль от ключа на стороне привата не хранится (хотя не уверен - все может быть) и скорее всего утечка прошла с его компа (телефона).
На фин номер звонят постоянно и после УБКИ и после регистрации в проверке рейтинга (было такое на или тут или на минфине), мне, например, стал постоянно приходить спам от МФО.
Но нельзя исключать что протекло у привата и он все таки хранит пароли, доказать это невозможно, тем более приват давно прописал в договоре, что все его тех. сбои за ваш счет.
Еще раз повторю знание этого пароля ничего мошенникам не дает без наличия ключа.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6290
З нами з: 20.01.15
Подякував: 390 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 01:27

  ol_zy написав:
  klug написав:Генерація при тому, що у 500 витік не лише пароль, а і пошта та ймовірно телефон, які між собою ніяк, крім АЦСК Прихвата не зв'язані і на машині кожного разу не вводяться, але вам аби щось спалити.

а вам аби щось написати. Это совсем разные истории и утечки... Одна утечка - это "хакеры" прислали письмо с паролем, которым был подписан ключ.
Отдельно ему позвонили с рекламой на фин номер.
Имхо пароль от ключа на стороне привата не хранится (хотя не уверен - все может быть) и скорее всего утечка прошла с его компа (телефона).
На фин номер звонят постоянно и после УБКИ и после регистрации в проверке рейтинга (было такое на или тут или на минфине), мне, например, стал постоянно приходить спам от МФО.
Но нельзя исключать что протекло у привата и он все таки хранит пароли, доказать это невозможно, тем более приват давно прописал в договоре, что все его тех. сбои за ваш счет.
Еще раз повторю знание этого пароля ничего мошенникам не дает без наличия ключа.

Пароль і пошта між собою асоційовані лише за допомогою одного сервісу, більше вони ніде разом не використовуються, не зберігаються і не вводяться, складність пароля дозволяє виключити випадковий збіг. Невже вам важче побачити тут зв'язок, ніж писати маячню про віруси у UEFI? Ще раз повторюю, що масштаби витоку нам невідомі і, судячи з тенденції, Прихват може зберігати у себе значно більше, ніж мав би.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 18.08.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:11

цікаві думки вголос від Шапрана щодо недавньої догани в НБУ,

забавно читати як він тактично спалив Рожкову і не тільки, і інші пікантнті подробиці (про драгонів і тд)

https://minfin.com.ua/ua/blogs/vshapran/156762/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9802
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:31

  greenozon написав:цікаві думки вголос від Шапрана щодо недавньої догани в НБУ,

забавно читати як він тактично спалив Рожкову і не тільки, і інші пікантнті подробиці (про драгонів і тд)

https://minfin.com.ua/ua/blogs/vshapran/156762/

Не можу нічого сказати по суті, але за формою таке враження, ніби читаєш текст єдинороса, який побачив Навального. Термін "опозиція" зустрічається у тексті 33 рази і це при тому, що "НБУ має бути поза політикою". Типу, ми - аполітична правляча партія-господар категорично розлючені тим, що хтось може сам вирішувати чи обговорювати наші рішення і трактувати наші тексти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 18.08.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 13:42

  greenozon написав:цікаві думки вголос від Шапрана щодо недавньої догани в НБУ,

забавно читати як він тактично спалив Рожкову і не тільки, і інші пікантнті подробиці (про драгонів і тд)

https://minfin.com.ua/ua/blogs/vshapran/156762/

Це хотіли в секреті недовіру Катерині і Дмитру тримати. :shock:
А цей Щапран інтриганище.
Готовий служити своєму панові.
Хто Ваш пан.... пане Шапран? :)
Ігрища Вашого пана призведуть до того шо транша МВФ не буде...шо тоді заспіваєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34753
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1067106810691070
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216945
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (588)
14.10.2020 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.