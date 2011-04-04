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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1068106910701071
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:55

Тігіпко планує вивести Промінвестбанк з ринку і перевести робочі активи в інший свій банк

"Ми звернулися в НБУ, щоб купити ще один банк - ПІБ. Якщо буде рішення НБУ, ми відразу звернемося і будемо робити все для того, щоб дістати ліцензію ПІБу і інтегрувати те, що залишиться з робочих активів, в першу чергу в ТАСкомбанк, інше залишимо на фінансові компанії", - зазначив Тігіпко.

Він додав, що розраховує на досить швидке виведення банку з ринку.

"Ми готові до такої роботи, у нас є хороший досвід, багато банків купували, багато продавали, тому сподіваємося, що тут ми зможемо досить швидко банк вивести з ринку і наростити свої активи", - зазначив бізнесмен.
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