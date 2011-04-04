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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:55
Тігіпко планує вивести Промінвестбанк з ринку і перевести робочі активи в інший свій банк
"Ми звернулися в НБУ, щоб купити ще один банк - ПІБ. Якщо буде рішення НБУ, ми відразу звернемося і будемо робити все для того, щоб дістати ліцензію ПІБу і інтегрувати те, що залишиться з робочих активів, в першу чергу в ТАСкомбанк, інше залишимо на фінансові компанії", - зазначив Тігіпко.
Він додав, що розраховує на досить швидке виведення банку з ринку.
"Ми готові до такої роботи, у нас є хороший досвід, багато банків купували, багато продавали, тому сподіваємося, що тут ми зможемо досить швидко банк вивести з ринку і наростити свої активи", - зазначив бізнесмен.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 12:15
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:38
Сбербанк Росії 7 жовтня вирішив відмовитися від запланованої емісії українського дочірнього Сбербанку на 4,3 млрд акцій, яку планував здійснити за рахунок додаткових вкладів на цю сумму.
Про це повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку в четвер, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, відкликане рішення про випуск акцій банк ухвалив 26 червня 2020 року.
Сбербанк (раніше - дочірній банк Сбербанку Росії, до цього - банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.
Згідно з даними НБУ, станом на 1 жовтня 2020 року Сбербанк за розміром загальних активів (65,904 млрд грн) посідав 9-те місце серед 75 банків, що діяли в Україні.
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