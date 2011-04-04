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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1068106910701071
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:55

Тігіпко планує вивести Промінвестбанк з ринку і перевести робочі активи в інший свій банк

"Ми звернулися в НБУ, щоб купити ще один банк - ПІБ. Якщо буде рішення НБУ, ми відразу звернемося і будемо робити все для того, щоб дістати ліцензію ПІБу і інтегрувати те, що залишиться з робочих активів, в першу чергу в ТАСкомбанк, інше залишимо на фінансові компанії", - зазначив Тігіпко.

Він додав, що розраховує на досить швидке виведення банку з ринку.

"Ми готові до такої роботи, у нас є хороший досвід, багато банків купували, багато продавали, тому сподіваємося, що тут ми зможемо досить швидко банк вивести з ринку і наростити свої активи", - зазначив бізнесмен.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 12:15

Скелети стукають із шафи: Фонд гарантування зажадав від Рожкової відшкодувати 1,5 млрд грн збитку, завданого "Платинум Банку"
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:38

Сбербанк Росії 7 жовтня вирішив відмовитися від запланованої емісії українського дочірнього Сбербанку на 4,3 млрд акцій, яку планував здійснити за рахунок додаткових вкладів на цю сумму.

Про це повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, відкликане рішення про випуск акцій банк ухвалив 26 червня 2020 року.

Сбербанк (раніше - дочірній банк Сбербанку Росії, до цього - банк "НРБ") заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 жовтня 2020 року Сбербанк за розміром загальних активів (65,904 млрд грн) посідав 9-те місце серед 75 банків, що діяли в Україні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:00

  jump написав:Сбербанк Росії 7 жовтня вирішив відмовитися від запланованої емісії українського дочірнього Сбербанку на 4,3 млрд акцій, яку планував здійснити за рахунок додаткових вкладів на цю сумму.

Таке враження, ніби наркоман писав цей текст. При тому, що усі передруки посилаються на Інтерфакс-Україна, на сайті самого Інтерфаксу ніяких згадок немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:20

Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову
Про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" член ради Віктор Козюк.

За його словами, скасування сталося через технічні причини, однак більшою інформацією він не може поділитися.

"Одразу зазначу, що я був готовий брати участь в засіданні дистанційно", - повідомив Козюк.

До порядку денного засідання ради було внесено питання затвердження аудитора і пункт "різне".

Як уточнив член ради Василь Горбаль, незважаючи на те, що договір з нинішнім аудитором НБУ - Ernst&Young - підписаний в 2019 році на наступні п'ять років, закон про Національний банк вимагає щорічного затвердження аудитора до 5 листопада.

Другий пункт порядку денного - "різне", за його словами, є стандартним для засідань Ради.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову
Про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" член ради Віктор Козюк.

Такое впечатление что харьковские обменки ещё утром знали об этом и понизили курс бакса на 1-2 копейки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Рада НБУ скасувала засідання, на якому збиралася звільняти Рожкову
Про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" член ради Віктор Козюк.

За його словами, скасування сталося через технічні причини, однак більшою інформацією він не може поділитися.


Рожкова занесла чумуйданчик куда і кому треба :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:39

червонієм... а шо дєлать

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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:10

  greenozon написав:а шо дєлать

Шукати роботу.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Шукати роботу.

Нідаждьотєсь!
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