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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:53
Замнуть. Це просто щоб не трималася за крісло.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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