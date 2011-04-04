klug написав:Скелети стукають із шафи:
Фонд гарантування зажадав від Рожкової відшкодувати 1,5 млрд грн збитку, завданого "Платинум Банку"
Замнуть. Це просто щоб не трималася за крісло.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:53
Замнуть. Це просто щоб не трималася за крісло.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:48
дістанемо "платинумні" скелети із шафи
народа має знати своїх "героїнь"!
Как Рожкова покрывала схему по обналу и сливала данные Нацбанка преступникам
в статті є аудіозаписи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:54
Если тётушку Ро уйдут, то она и не такие плёнки повытаскивает с банкопада
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 жов, 2020 20:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Региональный директор А-банка набухался до слабовменяемого состояния
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:19
Re: Байки про банки і не тільки....
по 130 решает только суд , если менты нарушат процедуру все рассыпется в суде.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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