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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1069107010711072
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:53


Замнуть. Це просто щоб не трималася за крісло.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:48

дістанемо "платинумні" скелети із шафи
народа має знати своїх "героїнь"!


Как Рожкова покрывала схему по обналу и сливала данные Нацбанка преступникам
https://dubinsky.pro/news/kak-rozhkova- ... estupnikam

в статті є аудіозаписи
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:54

  greenozon написав:дістанемо "платинумні" скелети із шафи
народа має знати своїх "героїнь"!


Как Рожкова покрывала схему по обналу и сливала данные Нацбанка преступникам
https://dubinsky.pro/news/kak-rozhkova- ... estupnikam

в статті є аудіозаписи

Если тётушку Ро уйдут, то она и не такие плёнки повытаскивает с банкопада :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Региональный директор А-банка набухался до слабовменяемого состояния
https://youtu.be/uUTNJIGOfJQ
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Региональный директор А-банка набухался до слабовменяемого состояния
по 130 решает только суд , если менты нарушат процедуру все рассыпется в суде.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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