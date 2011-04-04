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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1070107110721073
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:13

Ограбили ячейку

https://sport.segodnya.ua/sport/footbal ... 83181.html


Вот вам и валюта по грушей
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Доброго дня!
Може хтось порадить?

От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн! :)

А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!

Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?

Може
Приват?
Ощад?
...... ?

Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:51

  Долярчик написав:Доброго дня!
Може хтось порадить?

От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн! :)

А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!

Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?

Може
Приват?
Ощад?
...... ?

Дякую!


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Долярчик написав:Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?

Форвард - комиссия 0%. По крайне мере пока.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Долярчик написав:Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?

Форвард - комиссия 0%. По крайне мере пока.


Это - дорого.
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Это - дорого

Чому?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:42

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