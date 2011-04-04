Вот вам и валюта по грушей
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:13
Ограбили ячейку
Вот вам и валюта по грушей
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Доброго дня!
Може хтось порадить?
От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн!
А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!
Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?
Може
Приват?
Ощад?
...... ?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:51
Напишите в личку.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Форвард - комиссия 0%. По крайне мере пока.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:08
Это - дорого.
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:15
Re: Байки про банки і не тільки....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:42
Владельцам премиальных карт VISA
Навіщо покидати теплу оселю, якщо за вікном дощ і холодно, а у вас – річний безкоштовний доступ до серіалів та фільмів на sweet.tv?
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Нехай осінь та зима запам’ятаються вам кінопереглядами в колі найближчих людей!
Більше:
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