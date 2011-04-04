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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1071107210731074
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jay2004 написав:Это - дорого.

Надо чтоб банк доплачивал за то что клиент соизволит через него сделать банковский перевод? :lol:


Читая, Ваши посты ловлю на мысле - у Вас больше воображения, чем соображения.
P.S. И подобные смайлики оставьте для себя. P.P.2. Ничего личного.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Читая, Ваши посты ловлю на мысле - у Вас больше воображения, чем соображения.

Тоже самое могу сказать. Хотя тут чуть ли не каждый третий - телепат.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  jay2004 написав:Это - дорого.

Надо чтоб банк доплачивал за то что клиент соизволит через него сделать банковский перевод? :lol:

А чому б і ні?
Гроші то банк "помацяє"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
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