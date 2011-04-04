Читая, Ваши посты ловлю на мысле - у Вас больше воображения, чем соображения.
P.S. И подобные смайлики оставьте для себя. P.P.2. Ничего личного.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:16
Читая, Ваши посты ловлю на мысле - у Вас больше воображения, чем соображения.
P.S. И подобные смайлики оставьте для себя. P.P.2. Ничего личного.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Тоже самое могу сказать. Хотя тут чуть ли не каждый третий - телепат.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:23
А чому б і ні?
Гроші то банк "помацяє"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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