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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:16
vitaliy_berdinskikh написав: jay2004 написав:
Это - дорого.
Надо чтоб банк доплачивал за то что клиент соизволит через него сделать банковский перевод?
Читая, Ваши посты ловлю на мысле - у Вас больше воображения, чем соображения.
P.S. И подобные смайлики оставьте для себя. P.P.2. Ничего личного.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:19
jay2004 написав:
Читая, Ваши посты ловлю на мысле - у Вас больше воображения, чем соображения.
Тоже самое могу сказать. Хотя тут чуть ли не каждый третий - телепат.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:23
vitaliy_berdinskikh написав: jay2004 написав:
Это - дорого.
Надо чтоб банк доплачивал за то что клиент соизволит через него сделать банковский перевод?
А чому б і ні?
Гроші то банк "помацяє"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:23
Investor_K написав:
https://sport.segodnya.ua/sport/football/ruslan-rotan-vskryli-moyu-yacheyku-v-privatbanke-tret-deneg-isparilas-1483181.html
Вот вам и валюта по грушей
ни у кого никаких мыслей?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:26
Investor_K написав: Investor_K написав:
https://sport.segodnya.ua/sport/football/ruslan-rotan-vskryli-moyu-yacheyku-v-privatbanke-tret-deneg-isparilas-1483181.html
Вот вам и валюта по грушей
ни у кого никаких мыслей?
Ждём видео о котором говорил Приватбанк чтобы понять есть ли соучастие его сотрудников в грабеже или это исключительно вина следователей и судьи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 19 жов, 2020 15:27
Investor_K написав: Investor_K написав:
https://sport.segodnya.ua/sport/football/ruslan-rotan-vskryli-moyu-yacheyku-v-privatbanke-tret-deneg-isparilas-1483181.html
Вот вам и валюта по грушей
ни у кого никаких мыслей?
Ну вот как фискалы про ячейку узнали? Дело завели, решение прогугора получили?
Грушу нуна на тёщу оформлять, но токо ключи у нее отобрать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 16:56
clientage написав:
Грушу нуна на тёщу оформлять, но токо ключи у нее отобрать
Це що за груша така, куди можна прийти лише з ключем і без документів?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 19 жов, 2020 19:01
klug написав: clientage написав:
Грушу нуна на тёщу оформлять, но токо ключи у нее отобрать
Це що за груша така, куди можна прийти лише з ключем і без документів?
А доверка на шо?
Но у тёщи ключи забрать нуна полюбэ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 19:59
clientage написав:
А доверка на шо?
Но у тёщи ключи забрать нуна полюбэ
ересь полная.
теща придет, напишет заяву об утере ключей, при ней вырежут старый замок и врежут новый.
и спросят: вы сегодня будете пользоваться ячейкой? да? тогда открывайте и проходите вон в ту комнату.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:20
Yuri_T написав: clientage написав:
А доверка на шо?
Но у тёщи ключи забрать нуна полюбэ
ересь полная.
теща придет, напишет заяву об утере ключей, при ней вырежут старый замок и врежут новый.
и спросят: вы сегодня будете пользоваться ячейкой? да? тогда открывайте и проходите вон в ту комнату.
Ток вы это моей тёще не говорите, лаана? А пока я на ее имя ячейкой попользуюсь
... делайте хоть что-нибудь!
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