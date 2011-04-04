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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:27
clientage написав: Yuri_T написав: clientage написав:
А доверка на шо?
Но у тёщи ключи забрать нуна полюбэ
ересь полная.
теща придет, напишет заяву об утере ключей, при ней вырежут старый замок и врежут новый.
и спросят: вы сегодня будете пользоваться ячейкой? да? тогда открывайте и проходите вон в ту комнату.
Ток вы это моей тёще не говорите, лаана? А пока я на ее имя ячейкой попользуюсь
не совсем понимаю ваш сленг. лаана, нуна...
херь написали, как обычно, теперь будете рассказывать сказки.
этот риск мало контролируемый. советовать людям в эфир эдакую лабуду... могут не только лишь все.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:57
А я с тещей дружу.Даже в последнее время анекдоты на тему "теща/зять" не рассказываю.На её пенсию живём то))
Шутка,но Семенычу понравится
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:04
у семёныча большой проект, ему не до шуток))
что касается тёщ, вообще, и их дочек, в частности, то страпон подкрадывается незаметно.
один удар, и ячейка пустая. а тёща на новом рейндже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:08
Yuri_T написав:
тёща на новом рейндже.
тогда грибами придется кормить)
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:21
Хорошая байка за Универсал:
Если день окончания Депо на выходной или праздник - %% заходят в день завершения депо , а тело в ПЕРВЫЙ следующий рабочий день. Заходит тело + %% за пере/лежку депо за праздничные /выходные дни. Довесок %% за 2-3 дня гарантирован.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:49
Goodman написав:
Заходит тело + %% за пере/лежку депо за праздничные /выходные дни. Довесок %% за 2-3 дня гарантирован.
в Кредо є подібна тема
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greenozon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:54
greenozon написав:
в Кредо є подібна тема
може й подибна, але ...... %%% не сум1сн1.
Дякую Вам за Ваш в1дгук.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:59
Goodman написав:
%%% не сум1сн1.
не дуже впетрав про що мова
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greenozon
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