Додано: Пон 19 жов, 2020 21:04

у семёныча большой проект, ему не до шуток))

что касается тёщ, вообще, и их дочек, в частности, то страпон подкрадывается незаметно.

один удар, и ячейка пустая. а тёща на новом рейндже.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.