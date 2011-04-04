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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:27
clientage написав: Yuri_T написав: clientage написав:
А доверка на шо?
Но у тёщи ключи забрать нуна полюбэ
ересь полная.
теща придет, напишет заяву об утере ключей, при ней вырежут старый замок и врежут новый.
и спросят: вы сегодня будете пользоваться ячейкой? да? тогда открывайте и проходите вон в ту комнату.
Ток вы это моей тёще не говорите, лаана? А пока я на ее имя ячейкой попользуюсь
не совсем понимаю ваш сленг. лаана, нуна...
херь написали, как обычно, теперь будете рассказывать сказки.
этот риск мало контролируемый. советовать людям в эфир эдакую лабуду... могут не только лишь все.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:57
А я с тещей дружу.Даже в последнее время анекдоты на тему "теща/зять" не рассказываю.На её пенсию живём то))
Шутка,но Семенычу понравится
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:04
у семёныча большой проект, ему не до шуток))
что касается тёщ, вообще, и их дочек, в частности, то страпон подкрадывается незаметно.
один удар, и ячейка пустая. а тёща на новом рейндже.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:08
Yuri_T написав:
тёща на новом рейндже.
тогда грибами придется кормить)
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:21
Хорошая байка за Универсал:
Если день окончания Депо на выходной или праздник - %% заходят в день завершения депо , а тело в ПЕРВЫЙ следующий рабочий день. Заходит тело + %% за пере/лежку депо за праздничные /выходные дни. Довесок %% за 2-3 дня гарантирован.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:49
Goodman написав:
Заходит тело + %% за пере/лежку депо за праздничные /выходные дни. Довесок %% за 2-3 дня гарантирован.
в Кредо є подібна тема
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greenozon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:54
greenozon написав:
в Кредо є подібна тема
може й подибна, але ...... %%% не сум1сн1.
Дякую Вам за Ваш в1дгук.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Пон 19 жов, 2020 21:59
Goodman написав:
%%% не сум1сн1.
не дуже впетрав про що мова
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greenozon
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Додано: Пон 19 жов, 2020 23:50
greenozon написав: Goodman написав:
%%% не сум1сн1.
не дуже впетрав про що мова
% - математичний знак відсотка, а не смайлик. Три таких знак, очевидно, мають позначати множину, тобто "відсотки
".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 23:58
Долярчик написав:
Доброго дня!
Може хтось порадить?
От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн!
А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!
Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?
Може
Приват?
Ощад?
...... ?
Дякую!
Альфа - 0, но там Есть ограничения на размер платежа вроде (могу ошибаться может за раз уже 150К) 50К/150К/400К (раз/день/месяц), но если брать в кредит, то должно хватить, можно платить частями, думаю, застройщик пойдет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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