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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 жов, 2020 07:42
В Долярика слід вивідати в яких банках суми лежать щоб продумати алгоритм як перекантувати на рахунок забудовника.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:26
Долярчик написав:
Доброго дня!
Може хтось порадить?
От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн!
А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!
Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?
Може
Приват?
Ощад?
...... ?
Дякую!
В минулому році користувався послугами "Акордбанк". Заплатив їм 300-400 грн за переказ. Плюс до 2млн грн могли провести без проблем з підтвердженням для фінмоніторингу.
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vossmy
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:27
vossmy написав:
Їм заплатив 300-400
грн за переказ.
Человек спрашивает где заплатить меньше, а не больше
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 20 жов, 2020 08:34
vitaliy_berdinskikh написав: vossmy написав:
Їм заплатив 300-400
грн за переказ.
Человек спрашивает где заплатить меньше, а не больше
Не знаю де зараз переказ буде за 1 гривню. Але в порівнянні з його пропозицією 700 грн - тут менше.
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vossmy
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