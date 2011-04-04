Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В Долярика слід вивідати в яких банках суми лежать щоб продумати алгоритм як перекантувати на рахунок забудовника.
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Долярчик написав:Доброго дня! Може хтось порадить?
От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн!
А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!
Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?
Може Приват? Ощад? ...... ?
Дякую!
В минулому році користувався послугами "Акордбанк". Заплатив їм 300-400 грн за переказ. Плюс до 2млн грн могли провести без проблем з підтвердженням для фінмоніторингу.
Долярчик написав:Доброго дня! Може хтось порадить?
От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн!
А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!
Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?
Може Приват? Ощад? ...... ?
Дякую!
Альфа - 0, но там Есть ограничения на размер платежа вроде (могу ошибаться может за раз уже 150К) 50К/150К/400К (раз/день/месяц), но если брать в кредит, то должно хватить, можно платить частями, думаю, застройщик пойдет.
Форвард банк - повний 0 на вихід треба стати клієнтом і відкрити поточний рахунок наприклад «Поточний рахунок для фізичних осіб» є і інші, в них теж 0 на вихід Поповнення в касі безкоштовне заносите від 400К - треба документи (буде фінмон)