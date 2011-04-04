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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1074107510761077>
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 07:42

В Долярика слід вивідати в яких банках суми лежать щоб продумати алгоритм як перекантувати на рахунок забудовника.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:26

  Долярчик написав:Доброго дня!
Може хтось порадить?

От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн! :)

А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!

Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?

Може
Приват?
Ощад?
...... ?

Дякую!


В минулому році користувався послугами "Акордбанк". Заплатив їм 300-400 грн за переказ. Плюс до 2млн грн могли провести без проблем з підтвердженням для фінмоніторингу.
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  vossmy написав:Їм заплатив 300-400 грн за переказ.

Человек спрашивает где заплатить меньше, а не больше :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 08:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vossmy написав:Їм заплатив 300-400 грн за переказ.

Человек спрашивает где заплатить меньше, а не больше :mrgreen:

Не знаю де зараз переказ буде за 1 гривню. Але в порівнянні з його пропозицією 700 грн - тут менше.
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  vossmy написав:Не знаю де зараз переказ буде за 1 гривню.

Выше писал где за 0.

Если поискать то можно найти ещё банки с такой ценой, но они скорей всего будут из второй группы по градации минфина и могут иметь другие комиссии, например на пополнение счёта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 10:26

  ol_zy написав:
  Долярчик написав:Доброго дня!
Може хтось порадить?

От, коли купував квартиру в новобудові, то забудовник мені запропонував 2 банки на вибір(з якими вони працювали) і певний рахунок(2620) на який було потрібно внести свої кошти БЕЗ комісії і з того рахунку оплатити за квартиру було з комісією аж 1грн! :)

А тепер цікавлюсь одним забудовником, де з аналогічним питання - була дана відповідь, що вони теж співпрацюють з одним банком, але там комісія за переказ щось 0,5%(можу помилятись), але типу не більше 700грн від всієї суми!

Так от питання/прохання, може хтось підкаже 2-3 банки з меншою комісією?

Може
Приват?
Ощад?
...... ?

Дякую!

Альфа - 0, но там Есть ограничения на размер платежа вроде (могу ошибаться может за раз уже 150К) 50К/150К/400К (раз/день/месяц), но если брать в кредит, то должно хватить, можно платить частями, думаю, застройщик пойдет.



Форвард банк - повний 0 на вихід
треба стати клієнтом і відкрити поточний рахунок
наприклад «Поточний рахунок для фізичних осіб»
є і інші, в них теж 0 на вихід
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заносите від 400К - треба документи (буде фінмон)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Приват видео с ячейки Ротаня еще невыложил?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:33

Investor_K вроде вскрытие ячейки делается в присутствии сотрудников банка и делается опись каждой купюры.. так что возможно нам что-то не договаривают
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:45

  vossmy написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  vossmy написав:Їм заплатив 300-400 грн за переказ.

Человек спрашивает где заплатить меньше, а не больше :mrgreen:

Не знаю де зараз переказ буде за 1 гривню. Але в порівнянні з його пропозицією 700 грн - тут менше.


А ще можна окешбечитись ящиком чи двума Jack Daniels :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:18

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