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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 жов, 2020 13:20
omb написав:Investor_K
вроде вскрытие ячейки делается в присутствии сотрудников банка и делается опись каждой купюры.. так что возможно нам что-то не договаривают
Из двух взаимосисключающих утверждений одно истина, а другое ложь.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:25
Investor_K написав: omb написав:Investor_K
вроде вскрытие ячейки делается в присутствии сотрудников банка и делается опись каждой купюры.. так что возможно нам что-то не договаривают
Из двух взаимосисключающих утверждений одно истина, а другое ложь.
А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:29
Квесторе_поверніться написав:
А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:07
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой?
Про обшук не обовязково говорити...зявитись в банку для уточнення персональних даних...наприклад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:09
Investor_K и что ложь? и как подтвердите?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:09
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой?
Про обшук не обовязково говорити...зявитись в банку для уточнення персональних даних...наприклад.
Это тоже самое что попросить перед обыском приехать домой для встречи с участковым. Полиция (и банк) не
обязаны это делать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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