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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1074107510761077
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:20

  omb написав:Investor_K вроде вскрытие ячейки делается в присутствии сотрудников банка и делается опись каждой купюры.. так что возможно нам что-то не договаривают


Из двух взаимосисключающих утверждений одно истина, а другое ложь.
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:25

  Investor_K написав:
  omb написав:Investor_K вроде вскрытие ячейки делается в присутствии сотрудников банка и делается опись каждой купюры.. так что возможно нам что-то не договаривают


Из двух взаимосисключающих утверждений одно истина, а другое ложь.

А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой? :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой? :wink:

Про обшук не обовязково говорити...зявитись в банку для уточнення персональних даних...наприклад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:09

Investor_K и что ложь? и как подтвердите?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:09

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой? :wink:

Про обшук не обовязково говорити...зявитись в банку для уточнення персональних даних...наприклад.

Это тоже самое что попросить перед обыском приехать домой для встречи с участковым. Полиция (и банк) не обязаны это делать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:16

  omb написав:Investor_K и что ложь? и как подтвердите?


Один говорит - обворовали.
Другие говорят - не обворовывали.
Третьего не дано.
Третий закон логики Аристотеля.
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:13

Десять українських банків порушують нормативи Національного банку за розміром кредитного ризику, валютної позиції та інші.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, повинен бути не більше 25%) станом на 1 жовтня порушували Індустріалбанк (79,15%), Промінвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) і "Місто Банк" (39,67%).

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не повинен перевищувати 25%) порушували Мегабанк (37,71%), Перший інвестиційний банк (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22% ), Мотор-Банк (30,36%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, повинен бути не більше 10%) порушували Промінвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) та Індустріалбанк (15,12%) .

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, повинен бути не більше 10%) порушував Промінвестбанк (149,77%).
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:40

Євросоюз випустив «коронакризові» облігації, які користуються великим попитом
Зазначається, що Брюссель розмістив два випуски облігацій на суму 17 млрд євро. А інвестори подали заявки більш ніж на 230 млрд євро (145 млрд євро – десятирічні облігації, 88 млрд євро – двадцятирічні).

Покупців приваблює відносно висока прибутковість облігацій, які пропонують інвесторам більший дохід, ніж найбезпечніший державний борг єврозони, відзначає видання.

У день розміщення були продані бонди з погашенням в жовтні 2030 року на 10 млрд євро і з погашенням в жовтні 2040 року на 7 млрд євро. Очікується, що дохідність десятирічних паперів складе мінус 0,26%. Незважаючи на негативну прибутковість, це значно більше, ніж прибутковість мінус 0,62%, пропонована 10-річними облігаціями Німеччини, які є еталоном безпеки активів єврозони, пише FT.
Востаннє редагувалось klug в Вів 20 жов, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 18:41

  jump написав:Десять українських банків порушують нормативи Національного банку за розміром кредитного ризику, валютної позиції та інші.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, повинен бути не більше 25%) станом на 1 жовтня порушували Індустріалбанк (79,15%), Промінвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) і "Місто Банк" (39,67%).

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не повинен перевищувати 25%) порушували Мегабанк (37,71%), Перший інвестиційний банк (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22% ), Мотор-Банк (30,36%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, повинен бути не більше 10%) порушували Промінвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) та Індустріалбанк (15,12%) .

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, повинен бути не більше 10%) порушував Промінвестбанк (149,77%).

Ощад і Приват ніколи не викарабкаються... :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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