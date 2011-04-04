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omb написав:Investor_K вроде вскрытие ячейки делается в присутствии сотрудников банка и делается опись каждой купюры.. так что возможно нам что-то не договаривают
Из двух взаимосисключающих утверждений одно истина, а другое ложь.
А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
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Квесторе_поверніться написав:А чому власника комірки не запросили на слідчі дії?
А должны были? Может и об обыске или аресте заранее предупреждать СМС-кой?
Про обшук не обовязково говорити...зявитись в банку для уточнення персональних даних...наприклад.
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Десять українських банків порушують нормативи Національного банку за розміром кредитного ризику, валютної позиції та інші.
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, повинен бути не більше 25%) станом на 1 жовтня порушували Індустріалбанк (79,15%), Промінвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) і "Місто Банк" (39,67%).
Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не повинен перевищувати 25%) порушували Мегабанк (37,71%), Перший інвестиційний банк (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22% ), Мотор-Банк (30,36%).
Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, повинен бути не більше 10%) порушували Промінвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) та Індустріалбанк (15,12%) .
Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, повинен бути не більше 10%) порушував Промінвестбанк (149,77%).
Зазначається, що Брюссель розмістив два випуски облігацій на суму 17 млрд євро. А інвестори подали заявки більш ніж на 230 млрд євро (145 млрд євро – десятирічні облігації, 88 млрд євро – двадцятирічні).
Покупців приваблює відносно висока прибутковість облігацій, які пропонують інвесторам більший дохід, ніж найбезпечніший державний борг єврозони, відзначає видання.
У день розміщення були продані бонди з погашенням в жовтні 2030 року на 10 млрд євро і з погашенням в жовтні 2040 року на 7 млрд євро. Очікується, що дохідність десятирічних паперів складе мінус 0,26%. Незважаючи на негативну прибутковість, це значно більше, ніж прибутковість мінус 0,62%, пропонована 10-річними облігаціями Німеччини, які є еталоном безпеки активів єврозони, пише FT.
Востаннє редагувалось klug в Вів 20 жов, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Десять українських банків порушують нормативи Національного банку за розміром кредитного ризику, валютної позиції та інші.
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, повинен бути не більше 25%) станом на 1 жовтня порушували Індустріалбанк (79,15%), Промінвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) і "Місто Банк" (39,67%).
Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не повинен перевищувати 25%) порушували Мегабанк (37,71%), Перший інвестиційний банк (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22% ), Мотор-Банк (30,36%).
Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, повинен бути не більше 10%) порушували Промінвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) та Індустріалбанк (15,12%) .
Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, повинен бути не більше 10%) порушував Промінвестбанк (149,77%).
Ощад і Приват ніколи не викарабкаються...
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